Россия закрыла въезд восьми гражданам ЕС

Россия закрыла въезд восьми гражданам стран-членов Евросоюза и представителям официальных структур ЕС. Об этом сообщили в пятницу, 30 апреля, в пресс-службе МИД РФ.

По версии Москвы, данная мера стала ответом на санкции введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

В перечне - глава прокуратуры Берлина и председатель Европарламента

В список вошли: руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах (Jörg Raupach), председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, а также заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.

Под санкции подпал член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр. Кроме того, в перечне фигурируют председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш, директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш и глава Языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск.

Наконец, ограничения наложены на главу Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции (FOI) Осу Скотт.

В Москве воспринимают санкции Запада как "неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики", отметили в МИД РФ.

Ограничительные меры ЕС

Совет Евросоюза 22 марта ввел ограничительные меры в отношении двух чиновников, ответственных за преследования сексуальных меньшинств в Чечне. Речь шла об экс-главе отдела МВД по городу Аргуну Аюбе Катаеве и Абузайде Висмурадове, вице-премьере Чечни, называвшемся в СМИ бывшим начальником охраны Рамзана Кадырова.

Первый санкционный пакет Брюсселя был одобрен до этого, в начале марта, против четырех российских высокопоставленных силовиковв, причастных, по убеждению ЕС, к аресту, преследованию и осуждению оппозиционера Алексея Навального. Под санкциями оказались генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, начальник ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.

Смотрите также: