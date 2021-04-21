 Россия высылает итальянского дипломата | Новости из Германии о России | DW | 26.04.2021

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Россия

Россия высылает итальянского дипломата

Помощник военно-морского атташе при посольстве Италии в Москве объявлен персоной нон грата. Италия назвала действия России необоснованными и несправедливыми.

Здание МИД России

Здание МИД России

Через месяц после высылки двух российских дипломатов из Италии по подозрению в шпионаже Россия объявила персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Италии Курцио Пачифичи, он должен покинуть РФ в течение 24 часов, сообщило министерство иностранных дел России в понедельник, 26 апреля.

В сообщении отмечается, что данные меры приняты в ответ на "недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташата при посольстве России в Риме".

МИД Италии считает действия РФ несправедливыми

МИД Италии выразил глубокое сожаление по поводу высылки итальянского дипломата. "Мы считаем это решение безосновательным и несправедливым, поскольку оно принято в отместку за законные меры, принятые итальянскими властями в защиту собственной безопасности", - говорится в заявлении итальянского внешнеполитического ведомства.

30 марта в Италии был задержан по подозрению в шпионаже офицер ВМС Италии и сотрудник аппарата военного атташе посольства России в Риме. Согласно сообщениям, итальянец передал россиянину пакет секретных документов за вознаграждение в размере 5 тыс. евро. МИД России заявил, что высылка российских дипломатов не соответствует уровню двусторонних отношений.

Власти Италии 31 марта объявили о высылке из страны двух сотрудников посольства России в Риме. МИД РФ назвал высылку российских дипломатов из Италии мерой, "не соответствующей уровню двусторонних отношений".

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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