 Россия отказалась от участия в Мюнхенской конференции по безопасности | Новости из Германии о Германии | DW | 09.02.2022

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Германия

Россия отказалась от участия в Мюнхенской конференции по безопасности

По данным СМИ, причиной отказа Москвы отправлять делегацию в Мюнхен стали 6-дневный карантин для привитых не одобренными в ЕС вакцинами, а также "раздражение" критикой внешней политики РФ.

Люди у входа в мюнхенский отель Bayrischer Hof вечером

Международная конференция по безопасности традиционно проводится в мюхнеском отеле Bayrischer Hof

В условиях нарастающей напряженности из-за конфликта вокруг Украины Россия впервые за 20 лет отказалась от участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом в среду, 9 февраля, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По данным газеты "Коммерсант", причиной отказа России отправлять официальную делегацию в Мюнхен, в которую должны были войти были глава Сбербанка Герман Греф, президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс и президент Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Дынкин, стали 6-дневный карантин для тех, кто привит не одобренными в ЕС вакцинами от коронавируса, а также "раздражение" высказываниями организаторов  форума, которые недавно раскритиковали внешнюю политику РФ.

В традиционной встрече политиков и экспертов по вопросам международной безопасности, которая пройдет в Мюнхене 18 - 20 февраля, как ожидается, примут участие вице-президент США Камала Харрис, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), а также главы государств и правительств из 35 стран, сообщает агентство dpa.

Россия участвовала в форуме с 1999 года

Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 года. Россия участвует в форуме с 1999 года. В 2007 году на конференции выступил с речью президент России Владимир Путин, единственный раз приехавший в Мюнхен. Он раскритиковал "однополярную модель мира", США и НАТО. Эта речь считается одной из точек отсчета ухудшения отношений между РФ и странами Запада.

Смотрите также: 

  • Мюнхенская конференция: отель Bayrischer Hof

    Мюнхенские тезисы 2016 года

    Политическая элита в "Баварском дворе"

    Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1963 года. Ранее она называлась "Конференцией по военным вопросам" и была закрытым форумом НАТО. Участники традиционно собираются в отеле "Баварский двор" (Bayrischer Hof). В 2016 году в конференции принимают участие 30 глав государств, а также более 500 высокопоставленных политиков, дипломатов и бизнесменов.

  • Мюнхенская конференция: Франк-Вальтер Штайнмайер и Дмитрий Медведев

    Мюнхенские тезисы 2016 года

    Холодная война: есть или нет?

    "Остается недружественной и закрытой, по нашей оценке, политическая линия НАТО в отношении России. Можно сказать и резче: мы скатились, по сути, во времена новой холодной войны", - заявил премьер РФ Дмитрий Медведев. Правда, глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер с ним не согласился. "Мы определенно не находимся в состоянии холодной войны", - незамедлительно ответил он.

  • Мюнхенская конференция: Йенс Столтенберг

    Мюнхенские тезисы 2016 года

    НАТО: РФ запугивает соседей

    "Российская риторика, ее действия и маневры стратегических ядерных сил направлены на то, чтобы запугать ее соседей и похоронить доверие и стабильность в Европе", - считает генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он напомнил, что силы сдерживания НАТО тоже включают ядерные компоненты, но альянс занимается сокращением их числа и не использует для принуждения или устрашения.

  • Мюнхенская конференция: Пётр Порошенко

    Мюнхенские тезисы 2016 года

    Порошенко об "альтернативной Европе"

    Президент Украины Петр Порошенко: "Самая большая опасность для нас, для европейцев - это альтернативная Европа. Альтернативные ценности сейчас привносят изоляционизм, нетолерантность, неуважение к правам человека, религиозный фанатизм, гомофобию. У этой альтернативной Европы есть лидер - его зовут господин Путин".

  • Мюнхенская конференция: представители нормандской четверки

    Мюнхенские тезисы 2016 года

    До решения украинского конфликта еще далеко

    "Конечно, мы пока что очень далеки от решения конфликта на Украине", - заявил все тот же Франк-Вальтер Штайнмайер по итогам встречи "нормандской четверки" на полях Мюнхенской конференции. При этом он выразил надежду на то, что "и в Киеве, и в Москве все ответственные лица понимают, что мы не можем бесконечно дожидаться выполнения минских соглашений".

  • Мюнхенские тезисы 2016 года

    Мнения о вероятности мира в Сирии разделились

    На вопрос о том, каковы шансы на перемирие в Сирии, глава МИД РФ Сергей Лавров ответил - 49%, его германский коллега Франк-Вальтер Штайнмайер сказал - 51%, а глава МИД Великобритании Филип Хэммонд - "в районе нуля". Контактная группа по Сирии встретилась в Мюнхене еще до конференции и договорилась обеспечить прекращение огня в зоне конфликта в течение недели.

  • Мюнхенские тезисы 2016 года

    РФ должна прекратить бомбить Сирию

    "Франция уважает Россию и ее интересы... Однако мы понимаем, что для начала мирного процесса РФ должна прекратить бомбардировки мирного населения", - заявил премьер-министр Франции Манюэль Вальс. Медведеву и Лаврову в Мюнхене многие об этом говорили, но Москва в ответ только повторяет, что доказательств у Запада все равно нет.

  • Мюнхенская конференция: Алексей Миллер

    Мюнхенские тезисы 2016 года

    Миллер: Зачем притеснять "Северный поток-2"?

    "Северный поток-2" - это один из морских газопроводов, который поставляет газ в Европу, и мы не понимаем, почему для него должен вводиться какой-то дискриминационный режим", - задается вопросом глава "Газпрома" Алексей Миллер. Но не все согласны, что проект вообще нужен. "У нас много других трубопроводов между Россией и Европой", - сказал глава Польши Анджей Дуда.

    Автор: Григорий Аросев


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Мюнхенская конференция по безопасности: что говорят о России и Украине? DW Новости (14.02.20)

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