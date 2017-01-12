 Россия на грани банкротства: что дальше? (09.03.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 09.03.2022

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Россия на грани банкротства: что дальше? (09.03.2022)

Над Россией нависла угроза дефолта. Что это означает для экономики РФ и обычных россиян?

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