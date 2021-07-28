Россия и США обсудили контроль над вооружениями

Россия и США продолжили диалог в рамках российско-американских консультаций о стратегической стабильности. Очередной раунд переговоров на эту тему состоялся в Женеве в среду, 28 июля. Беседы были профессиональными и далеко идущими, заявили в Госдепартаменте США.

Положительно оценил итоги женевской встречи и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. "Говоря о настроении встречи, я бы назвал ее очень приземленной, очень деловой, очень сфокусированной, осознанной и здравой, если цитировать заявление по итогам женевского саммита 16 июня", - отметил Рябков.

Переговоры между Россией и США приветствовали также в ООН. Заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак выразил надежду на то, что они останутся продуктивными. Обе стороны договорились продолжить консультации в конце сентября, а также в промежутке проводить неформальные консультации.

Диалог о стратегической стабильности и контролю над ядерными вооружениями между Вашингтоном и Москвой возобновился после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая прошла в Женеве 16 июня.

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