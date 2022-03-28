Россия готовит ограничения на въезд для граждан "недружественных стран"

Власти России готовят меры по ограничению въезда в страну граждан государств, осуществляющих "недружественные действия" в отношении РФ. "Разрабатывается проект указа об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств. Этот акт введет ряд ограничений на въезд на территорию России", - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник, 28 марта, на заседании комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Он напомнил, что 15 марта уже были приняты поправки в законодательство, предусматривающие возможность применения мер ограничительного характера в отношении любых иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Раньше такие меры могли приниматься только в отношении граждан США.

По словам главы МИД РФ, указ будет направлен против нескольких категорий иностранных граждан. "Это прежде всего те, кто причастен к совершению преступлений в отношении находящихся за рубежом российских граждан. Во-вторых, это лица, которые осуществляют необоснованное юридическое преследование наших людей. И, наконец, это те, кто принимает необоснованные решения, нарушающие права и законные интересы граждан и организаций РФ", - сказал министр.

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