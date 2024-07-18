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Россиянина приговорили в США к 3 годам за обход санкций

Александра Иванова
18 июля 2024 г.

Гражданин РФ Максим Марченко и два его сообщника через подставные фирмы в Гонконге закупали в США микроэлектронику, применяющуюся в военной технике.

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Здание Минюста США
Фото: Kevin Dietsch/AFP/Getty Images

Гражданин РФ Максим Марченко был приговорен Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк к трем годам лишения свободы и еще трем годам нахождения под надзором по делу о в незаконной закупке и переправке в Россию американской микроэлектроники двойного назначения. Об этом в среду, 17 июля, сообщает пресс-служба Минюста США.

Указывается, что 52-летний Марченко проживал в Гонконге и управлял несколькими подставными компаниями, включая Alice Components Co. Ltd. (Alice Components), Neway Technologies Limited (Neway) и RG Solutions Limited (RG Solutions).

По версии следствия, мужчина и два его сообщника, также являющиеся гражданами России, управляли незаконной сетью закупок в Гонконге, России и других странах. Эта закупочная сеть обманным путем получала от американских дистрибьюторов крупные партии микроэлектроники двойного назначения, в частности микродисплеи OLED. Подставные фирмы были нужны, чтобы скрыть от американских властей, что поставки товаров будут осуществляться в Россию.

Технология, которую Максим Марченко и его соучастники приобрели обманным путем, имеет важное военное применение, например, в винтовочных прицелах, очках ночного видения, тепловизионной оптике и других системах вооружения, подчеркивается в пресс-релизе.

Преследование в США за обход антивоенных санкций

Между тем участники заговора сообщали американским дистрибьюторам (которые, в свою очередь, должны отчитываться перед американскими властями) ложные сведения о том, что Alice Components отправляет чувствительную микроэлектронику конечным пользователям в Гонконге, Китае и других странах за пределами России для использования в электронных микроскопах для медицинских исследований или охотничьих ружьях.

"Это ведомство (прокуратура США. - Ред.) не остановится ни перед чем, чтобы привлечь к ответственности тех, кто пытается обойти наши законы, чтобы получить доступ к некоторым из наших самых секретных технологий. Сегодняшний приговор должен стать напоминанием о том, что никакие подставные компании или запутывание не остановят прокуратуру в преследовании тех, кто стремится незаконно получить доступ к контролируемым технологиям", - такими словами прокомментировал приговор Марченко прокурор Дэмиан Уильямс.

В феврале 2024 года Максим Марченко был признан виновным по обвинению в отмывании денег и контрабанде, указано в пресс-релизе.

 

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