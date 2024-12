Россияне, украинцы и белорусы рассказали о сопротивлении

"Контекстуальные отголоски гражданской устойчивости" - под таким сложносоставным названием в берлинском Театре имени Максима Горького (Maxim Gorki Theater) состоялся уникальный театральный эксперимент. На одной сцене встретились четыре театральных проекта из трех стран: России, Беларуси и Украины. Творческие коллективы подготовили постановки о том, как устроен гражданский активизм на их родине. Сама возможность сотрудничества вызвала множество споров и сомнений на начальных этапах проекта. В то время как артисты смогли преодолеть разногласия, в публике не все остались довольны.

Сложности совместной работы

Проект реализовали три институции: Германский фонд Маршалла США, Театр имени Максима Горького в Берлине и Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе. Драматургам и режиссерам из трех стран (России, Беларуси и Украины) предложили рассказать о гражданском сопротивлении в формате театральных эскизов. Для этого творческие группы встречались с политическими активистами, брали экспертные интервью, проводили исследования. Как рассказали организаторы проекта, в первые дни совместной работы не все шло гладко: украинские активисты выступили резко негативно по отношению к российским участникам проекта. "Но это неожиданным образом сплотило "театралов". Украинцы поддержали коллег, и проект смог состояться", рассказали DW инициаторы проекта.

Его результатом стали четыре театральных эскиза, их на протяжении двух вечеров показывали в Театре имени Максима Горького. В первом, белорусско-украинском блоке, зрителям показали историю движения белорусских киберпартизан ("I’ll huck you, dictator") и реалии жизни оккупированного украинского города ("Map of Visible Zones"). В заключительной, белорусско-российской части, режиссеры и драматурги рассказали о судьбе журналиста Руслана Кулевича ("The Last Witness") и изобразили иронический портрет российской оппозиции ("Ultimate Russian Protest Guide: Deluxe Golden Edition").

Киберпартизаны и оккупация

Пьеса Микиты Ильинчика "I’ll huck you, dictator" обращается к истории и проводит параллели с партизанским движением в Беларуси во время Второй мировой войны. Современные киберпартизаны - это белорусская децентрализованная группа анонимных хакер-активистов, появившаяся в сентябре 2020 года. Они останавливают железнодорожные составы, предают огласке имена карателей, организовывают диверсии - и делают это с помощью высоких технологий. Перформанс сопровождается видеохроникой. Это бесконечные документальные кадры зверств силовиков, бесчеловечных избиений, пыток, убийства в прямом эфире, запечатленные свидетелями событий 2020 года. Смотреть на это почти невыносимо. В какой-то момент душащее ощущение боли, невозможности, несправедливости переполняет меру терпения и разрешается в агонистическом отчаянном танце кибер-партизан.

"В отличие от других стран, Беларусь не имеет голоса, только эхо. Для меня было важно в этой работе дать голос белорусам", - сказал автор пьесы Микита Ильинчик после показа.

Тема возмездия, поиска правосудия, а также невидимости для остального мира откликается эхом в пьесе "Map of Visible Zones": "Если справедливости нет, значит все сказки нам врали?". Ирина Серебрякова, украинский драматург, представила пьесу о женской группе активисток "Злая мавка", подпольно действующей на территории оккупированной Украины. Как Колобок, который уворачивается от смертельных опасностей, Мавка меняет личины, чтобы выжить в оккупированном городе. Здесь нельзя говорить, что думаешь, разговаривать о политике с таксистами и маникюрщицами, на случай проверки необходимо иметь дополнительный "чистый" телефон. За фотографию с украинским флагом и нежеланием петь российский гимн ждет уголовная статья. А весь остальной мир относится к тебе, жителю оккупированных территорий, с презрением.

Анонимный автор пьесы "The Last Witness" посвятил свою работу судьбе белорусского журналиста Руслана Кулевича. Популярный автор из Гродно, любимец читателей, вхожий в кабинет мэра, он в 2020 году при попытке снять контент о протестах в городе попал в белорусские застенки, сам пережил пытки (ему сломали обе руки) и стал свидетелем происходивших зверств. В пьесе сильный художественный образ - мать журналиста, убеждающая его в том, что протесты - провокации западных спецслужб. "Настоящая мама Руслана не такая, но у нас очень много родителей, представителей старшего поколения, которых мы называем "ябатька". Они считают, что вся Беларусь - это Лукашенко", - рассказала актриса Наталия Ливанова.

В заключительной пьесе "Ultimate Russian Protest Guide: Deluxe Golden Edition" трагическая интонация меняется на фарс. С юмором и иронией Маша Сапижак и Электра Либерте рисуют портреты российского сопротивления. Это гиперболизированные образы: юной подпольщицы-идеалистки, гламурной блондинки, деколониальной активистки, сурового мужчины в майке, манерного хипстера. Несмотря на общие цели, они никак не могут прийти к одному мнению. В глубине души каждый из них считает, что именно он правильно борется с режимом.

Обсуждения театрального проекта

Каждый вечер после показа спектаклей публика делилась впечатлениями и задавала вопросы авторам. Самыми жаркими оказались дебаты второго дня, когда свою работу представила российская труппа. Вначале зрительница раскритиковала организаторов мероприятия: "Мне непонятно, зачем именно эти три страны выбрали? Это совершенно разные контексты. Зачем вы это сделали? Сравнивать, что происходит в России и Украине - это странно".

Вопрос российской труппе задал белорусский режиссер Андрей Гнет. Он совсем недавно прилетел в Германию после того, как провел семь месяцев в сербской тюрьме под угрозой депортации в Беларусь. Режиссера особенно задело, что борьба с режимом показана в российской пьесе "Ultimate Russian Protest Guide: Deluxe Golden Edition" с юмором. "Черт возьми, это какая-то гребанная игра! Меня посадили и могли расстрелять. Я год засыпал и просыпался с тем, что на меня наденут наручники и увезут. А тут я смотрю на активистов, которые не могут между собой договориться. Вы это показали очень комично, я смеялся. Но я хочу понять, для вас то, что сейчас происходит в России - это игра?", - возмутился режиссер. Так же он попросил озвучить, когда и по какой причине создатели пьесы уехали из России.

Атмосфера предельно накалилась, когда микрофон взяла российская зрительница и начала делиться впечатлениями от украинской пьесы. Зрительница-украинка эмоционально бросила ей: "Нам не интересно слушать мнение россиян!".

Украинский драматург Ирина Серебрякова позже поделилась впечатлениями от обсуждения: "Мне было неприятно смотреть, как "мочат" моих талантливых коллег. Они выбрали такую ироничную форму пьесы. Кому-то это показалось неприемлемым. Но если бы они рассказывали серьезно, им бы тоже сказали: "А что это вы тут страдания свои показываете?".

Как украинцы и россияне оказались в одном проекте

"Как вы могли оказаться все вместе, украинцы, белорусы и россияне, в одном проекте?", - вопрос, который интересовал всех собравшихся, прозвучал в первый же день обсуждений.

"Когда мы замыкаемся в своей боли, это делает нас эгоистичными, мы начинаем думать, что только нам больно. А когда ты начинаешь видеть кого-то с похожей болью, это помогает больше понять о себе, о соседе. Понять, что мы более похожи, чем мы замечаем", - ответила украинский драматург Ирина Серебрякова. Режиссер пьесы Кристина Люльченко ответила, что это стало возможным только из-за того, что идет третий год войны. "У нас общий враг", - сказала она.

Также слова попросила украинская актриса Ирина Рура. Она рассказала о своих сомнениях в начале проекта. "Первая реакция, когда мне предложили участвовать в проекте, была конфликтная. Но я очень благодарна, что я прошла через этой проект, я встретила людей, которые горячо поддерживает те же ценности, что и я. Я заново увидела белорусскую и российскую историю. У нас много похожего, но наши контексты абсолютно разные. Ситуации, через которые мы прошли, очень отличаются друг от друга. Это очень важно, что мы объединены на одной сцене, где каждый из нас говорит о том, что происходит в его стране. Это важно, чтобы уничтожить этот пузырь, в котором мы все оказались, живя в Западной Европе".