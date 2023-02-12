Россияне обстреляли здание администрации Херсонской области

На 354-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями воскресенья, 12 февраля (время московское).

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В энергосистеме Украины нет дефицита мощности, заявила компания "Укрэнерго". По его данным, потребление электроэнергии остается значительным из-за низкой температуры воздуха, но меньше, чем в будние дни. Лимиты потребления на 12 февраля не вводились. "Но при увеличении потребления могут быть применены аварийные отключения. В частности, это касается Одесской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской областей и Киева, где по мере роста потребления из-за сетевых ограничений возможны аварийные отключения", - указывается в заявлении в Telegram . Кроме того, в "Укрэнерго" заявили о продолжающихся попытках российских сил атаковать украинскую энергосистему. "Ночью воздушными силами ВСУ были сбиты 5 беспилотников, атаковавших критическую инфраструктуру Украины баражирующими боеприпасами на юго-восточном направлении", - отмечается в заявлении.

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Российские войска утром 12 февраля обстреляли из артиллерии центр Херсона и нанесли удар по зданию областной государственной администрации Херсонской области, сообщила пресс-служба ОГА . Гражданское население не пострадало.

Тем временем глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов уточнил данные о российском обстреле региона, совершенном накануне вечером. "За прошедшие сутки враг обстреливал из артиллерии, минометов и авиации приграничные населенные пункты Чугуевского и Купянского районов. Под вражеским огнем было не менее 15 населенных пунктов. В результате массированных обстрелов и авиаудара по Волчанску разрушены 13 жилых домов, хозяйственные сооружения, повреждено здание Нацполиции. Обошлось без пострадавших", - написал Синегубов в Telegram. В результате обстрела Харькова повреждено одно из предприятий города, произошел масштабный пожар. Кроме того, один из снарядов попал в депо "Новой почты", ранен мужчина, указывается далее.

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