Россиянам запретят работу в незарегистрированных НПО

Пакет законопроектов, одобренный Госдумой в первом чтении, вводит административную и уголовную ответственность за участие в деятельности иностранных неправительственных организаций, не внесенных в реестр Минюста.

Государственная дума РФ приняла в первом чтении пакет из трех законопроектов, регулирующих деятельность зарубежных или международных неправительственных организаций (НПО) в России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в четверг, 22 июня.

Один из законопроектов вносит изменения в федеральный закон "О некоммерческих организациях", второй - в Кодекс об административных правонарушениях, третий - в Уголовный кодекс. Согласно этим поправкам, на территории России запретят участие физических и юридических лиц в деятельности иностранных НПО, если эти организации не были внесены в реестр Минюста. В противном случае может наступить административная, а при повторном правонарушении, а также в случае факта судимости за аналогичное преступление - уголовная ответственность.

Поправки в административный кодекс предусматривают штрафы до 5000 рублей для физических лиц, до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 100 тысяч рублей - для юридических лиц. Иностранцам и лицам без гражданства грозит штраф до 50 тысяч рублей и высылка из России. Поправки в Уголовный кодекс предусматривают лишение свободы на срок до двух лет (за участие в деятельности незарегистрированных иностранных НПО) или трех лет (за организации деятельности таких НПО).

Инициаторы документов обосновали принятие законопроектов "укреплением безопасности государства и защитой его суверенитета". "Зарубежные НПО, прикрываясь гуманитарными целями, и часто в тесном взаимодействии с иноагентами, работают на подрыв конституционных и экономических основ нашей страны", - заявил один из соавторов законопроектов, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

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