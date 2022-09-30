На 220-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 1 октября (время московское).

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) жестко осудила аннексию четырех оккупированных украинских территорий Россией. Это был захват чужой территории, сопровождаемый жесточайшим насилием и с использованием методов, которые сегодня невозможно себе представить, заявила Бэрбок в пятницу в эфире телеканала ARD. По ее словам, ни одна страна в мире не могла смириться с грубым нарушением Устава ООН, и дебаты во всемирной организации, прошедшие на прошлой неделе, показали, что даже те страны, которые ранее считали эту войну внутриевропейской проблемой, больше не поддерживают Россию. Бербок также подчеркнула, что Запад не должен позволять себя шантажировать ядерными угрозами.

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Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН по аннексии

Российская Федерация наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН с призывом не признавать никаких изменений статуса временно оккупированных территорий Украины, на которых Россия организовала псевдореферендумы. Резолюцию, внесенную США, поддержали 10 стран. Китай, Габон, Индия и Бразилия воздержались. Отмечается, что теперь Генеральная Ассамблея ООН должна обсудить ситуацию и подготовить отчет об использовании права вето Россией.

Хроника событий 30 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 30 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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