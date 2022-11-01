Россия заявила о возобновлении участия в "зерновой сделке"

На 252-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 2 ноября (время московское).

Россия возобновляет участие в зерновой сделке

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Минобороны РФ заявило, что Россия возобновляет реализацию "зерновой сделки" по безопасному экспорту украинской сельхозпродукции через гуманитарные коридоры в Черном море. В министерстве сообщили, что благодаря ООН и Турции Россия получила необходимые письменные гарантии со стороны Украины о том, что гуманитарный коридор и порты Украины не станут использовать для ведения боевых действий против РФ. "Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения", - говорится в сообщении Минобороны.

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Высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Москва гипотетически может применить тактическое ядерное оружие в Украине, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке. Президент Путин не участвовал в переговорах, отмечает NYT.

"Уже сам факт, что высокопоставленные российские военные руководители вели такие обсуждения, встревожил администрацию Байдена. Это показывает, насколько российские генералы были разочарованы своими неудачами на местах, и что завуалированные угрозы Путина применить ядерное оружие могут быть не просто словами", - пишет издание со ссылкой на источники. Информация о разговорах в военных кругах РФ была распространена внутри правительства США в середине октября.

Официальные лица США заявили газете, что не видели признаков подготовки Кремля к применению ядерного оружия: его перемещения или других тактических шагов для подготовки к удару. "Нам с самого начала было ясно, что комментарии России о потенциальном применении ядерного оружия вызывают глубокую озабоченность, и мы относимся к ним серьезно. Мы продолжаем следить за этим, насколько это возможно, и мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится к такому использованию", - сказал NYT официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Российские военные, оккупировавшие Запорожскую АЭС, аннулируют пропуска украинских сотрудников и устанавливают на крыше одного из энергоблоков военную технику, утверждает главное управление разведки министерства обороны Украины (ГУР ). Сотрудники ЗАЭС до 2 ноября и 1 декабря должны решить, подписывать или отказаться от контракта с российским "Росатомом". Кроме того, на крыше пятого энергоблока установлено оборудование для борьбы с украинской воздушной разведкой, пишет ГУР.

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Сегодняшняя сводка от Минобороны Великобритании посвящена владельцу ЧВК Вагнера Евгению Пригожину. Аналитики отмечают, что в последние два месяца Пригожин перестал скрывать, что он связан с ЧВК, и стал более откровенным в своих публичных заявлениях. "Скорее всего, он пытается поднять свой авторитет в оказавшейся под большим давлением российской системе национальной безопасности", - констатируют в британской разведке.

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2 ноября в Украине будут производиться почасовые отключения света. Как сообщили в "Укрэнерго", ограничения действуют в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Такие меры помогают стабилизировать и возобновить энергосистему после вражеских обстрелов, напомнил оператор.

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Активизацию боевых действий на Донбассе отмечают в очередном отчете специалисты американского Института исследования войны (ISW). При этом они ссылаются в том числе на оперативную сводку Генерального штаба ВСУ, опубликованную накануне. По информации ISW, в районе Бахмута подразделения наемников ЧВК "Вагнера" пытаются прорвать оборону. Наступательные операции пророссийских сил зафиксированы также в окрестностях Донецка и в направлении Авдеевки. Боевики сепаратистских образований атаковали позиции ВСУ в поселке Невельское, где захватили пленных

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Российские войска ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook . Согласно сообщению, россияне пытаются удержать оккупированные территории, пытаясь сдержать действия сил обороны Украины. По данным Генштаба, за минувшие сутки украинские войска отбили атаки оккупантов в районах Макеевки, Невского и Белогоровки Луганской области и Верхнекаменского, Спорного, Бахмута, Майорска, Первомайского, Новомихайловки, Водяного, Павловки и Пречистовки Донецкой области. Сообщается, что за минувшие сутки противник нанес 7 ракетных и 47 авиаударов, произвел более 90 обстрелов из РСЗО.

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Российские войска ночью запустили для нанесения ударов по территории Украины 13 беспилотников Shahed-136. 12 дронов сбиты, заявили в ВСУ. В частности, шесть БПЛА сбили в небе над Днепропетровской областью, сообщил губернатор региона Валентин Резниченко .

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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора осудили ядерную риторику России. Беседа лидеров двух стран состоялась во вторник, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Канцлер ФРГ также решительно отверг обвинения Москвы в том, что Украина якобы готовится применить так называемую "грязную бомбу". Кроме того, стороны затронули в своей беседе "зерновую сделку". Канцлер ФРГ высоко оценил усилия Турции по обеспечению дальнейшего экспорта украинского зерна в рамках соглашения.

ISW: Поставки дронов могут усилить зависимость России от Ирана

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Предполагаемые поставки Ираном России беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет, вероятно, усилят зависимость Москвы от Тегерана, пишет американский Институт изучения войны (ISW) . Эксперты изучили сообщения Главного управления разведки Минобороны Украины, утверждавшего, что Иран намерен отправить в РФ свыше 200 боевых дронов, а также проаназилировали высказывания собеседников телеканала CNN о планах Тегерана до конца года отправить в Россию тысячу единиц оружия, включая баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля". Москва, вероятно, договорилась о дополнительных поставках иранских систем вооружений из-за истощения российских запасов крылатых ракет и систем беспилотников в ходе войны, отмечают аналитики ISW.

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В Черном море группа из 10 российских военных кораблей продолжает маневры под прикрытием побережья аннексированного Крыма, говорится в сводке оперативного командования "Юг". Один большой десантный корабль и один ракетоносец с 8 "Калибрами" находятся в режиме готовности, указывается далее.

Движение судов по "зерновому коридору" возобновится 3 ноября

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Движение судов в рамках Черноморской зерновой инициативы возобновится 3 ноября, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Как ожидается, 8 судов с сельскохозяйственной продукцией пройдут по "зерновому коридору". Украинская сторона получила подтверждение от ООН, добавил Кубраков.

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Госдепартамент США выделил 47,6 млн долларов калифорнийской компании Tetra Tech на обучение украинских саперов и снабжение их сооветствующим оборудованием. Этот проект является частью пакета помощи в разминировании украинских территорий на общую сумму 91,5 млн долларов, отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Владимир Зеленский: Ставка России на зиму - вызов всей Европе

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Россия в свете массированных ударов по энергообъектам делает ставку на грозящие Украине трудности в предстоящую зиму, заявил украинский президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. "Этот вызов должен рассматриваться именно как вызов всей Европе", - подчеркнул он. По мнению Зеленского, Москва будет представлять любые зимние трудности Украины "как доказательство несостоятельности объединенной Европы".

Во Франции в декабре пройдет конференция по вопросам поддержки Украины в зимний период, добавил глава украинского государства, объяснив, что договорился об этом в ходе телефонной беседы с французским президентом Эмманюэлем Макроном.

Хроника событий 1 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 1 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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