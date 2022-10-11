РФ заявила, что продолжает удары по энергосистеме Украины

На 230-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 11 октября (время московское).

++14.25++

По последним данным, в результате массированных обстрелов РФ территории Украины 10 октября погибло 23 человека, ранены 100. Информацию об этом опубликовал замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Согласно его посту в Telegram, больше всего жертв в Киеве - семь погибших и 49 раненых. В Донецкой области погибли шесть человек, ранения получили восемь. В Запорожской области - 5 погибших и 8 раненых, в Днепропетровской - 4 погибших и 21 раненый, в Киевской - один погибший и девять раненых, в Сумской - двое раненых, в Харьковской, Херсонской и Черкасской областях - по одному раненому.

++14.00++

Минобороны РФ заявило, что продолжает удары по критической инфраструктуры Украины. По сообщению украинских СМИ, ракетным обстрелам подверглись города во многих областях страны. Первая волна ударов была нанесена 10 октября, два дня спустя после взрыва на Крымском мосту, ответственность за который Москва возложила на Киев.

Президент РФ Владимир Путин заявил накануне, что массированные ракетные обстрелы городов Украины производятся по предложению Министерства обороны и по плану Генштаба РФ.

Хроника событий 11 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 10 октября 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: