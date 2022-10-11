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Дым над линиями энергопередачи во Львовской области Украины после российского удара 10 октября 2022 года
Дым над линиями энергопередачи во Львовской области Украины после российского удара 10 октября 2022 годаФото: Pavlo Palamarchuk/ZumaPress/picture alliance
КонфликтыУкраина

РФ заявила, что продолжает удары по энергосистеме Украины

Олег Соколенко
49 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 11 октября.

https://www.dw.com/ru/rossia-zaavila-cto-prodolzaet-udary-po-energosisteme-ukrainy/a-63398769

На 230-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 11 октября (время московское).

++14.25++

По последним данным, в результате массированных обстрелов РФ территории Украины 10 октября погибло 23 человека, ранены 100. Информацию об этом опубликовал замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Согласно его посту в Telegram, больше всего жертв в Киеве - семь погибших и 49 раненых.  В Донецкой области погибли шесть человек, ранения получили восемь. В Запорожской области - 5 погибших и 8 раненых, в Днепропетровской - 4 погибших и 21 раненый, в Киевской - один погибший и девять раненых, в Сумской - двое раненых, в Харьковской, Херсонской и Черкасской областях - по одному раненому.

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Минобороны РФ заявило, что продолжает удары по критической инфраструктуры Украины. По сообщению украинских СМИ, ракетным обстрелам подверглись города во многих областях страны. Первая волна ударов была нанесена 10 октября, два дня спустя после взрыва на Крымском мосту, ответственность за который Москва возложила на Киев.

Президент РФ Владимир Путин заявил накануне, что массированные ракетные обстрелы городов Украины производятся по предложению Министерства обороны и по плану Генштаба РФ. 

Хроника событий 11 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 10 октября 14.00 - 23.59 >>>

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