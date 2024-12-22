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Россия выпустила по Украине более 100 дронов

Николай Линке
22 декабря 2024 г.

В ночь на воскресенье российские войска атаковали Украину 103 беспилотниками. Обломки одного из них упали на многоэтажный дом в городе Бровары Киевской области.

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Зенитчики 108-й бригады теробороны Украины в Николаевской области в марте 2024 года
Зенитчики 108-й бригады теробороны Украины в Николаевской области в марте 2024 годаФото: Zelenskyy's Social Media/Anadolu/picture alliance

Российские войска в ночь на воскресенье, 22 декабря, нанесли очередной массированный удар беспилотниками по Украине. Об этом сообщают Воздушные силы (ВС) ВСУ.

По их данным, всего по Украине за ночь выпустили 103 ударных дрона Shahed и БПЛА других типов. Украинская ПВО уничтожила 52 из них в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

Еще 44 беспилотника сбили с курса так, что они не нанесли повреждений на земле, заявляют в ВС ВСУ. По  данным украинских военных, один дрон улетел в направлении Беларуси. Также зафиксирован пуск баллистической ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма в направлении Херсона.

Погибший и раненые в Херсонской области

По данным ВС ВСУ, повреждения из-за российской атаки зафиксированы в Херсонской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Житомирской и Киевской областях. "Повреждены частные предприятия, многоквартирные дома и имущество граждан", - заявили в украинских Воздушных силах.

Как сообщили в ГСЧС Украины, в городе Бровары Киевской области обломки БПЛА упали на 25-этажный жилой дом. Начался пожар, жильцов успели эвакуировать. Пострадавших нет.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в ночь на воскресенье в регионе из-за российского обстрела повреждены 22 частных дома. Один человек погиб, шестеро ранены, среди них ребенок.

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