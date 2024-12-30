Россия вынужденно отложила запуск важного научного проекта

Проект "Сибирского кольцевого источника фотонов" переносят уже во второй раз. Власти объясняют это санкционным давлением.

Россия вынужденно отложила запуск одного из своих крупнейших научных проектов - "Сибирского кольцевого источника фотонов" (СКИФ). Как сообщило издание The Moscow Times в понедельник, 30 декабря, проект должен был стартовать 31 декабря, но теперь правительство страны распорядилось перенести этот срок на год.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил перенос "санкционным давлением". Он указал, что после выхода зарубежных партнеров из проекта российским ученым пришлось разрабатывать некоторые системы с нуля без доступа к иностранному оборудованию.

The Moscow Times указывает, что запуск СКИФа откладывают уже второй раз (его планировали ввести в эксплуатацию в 2023 году), а задумали его построить под Новосибирском еще в 2018 году, включив в национальный проект "Наука и университеты".

В рамках этого проекта Владимир Путин обещал совершить технологический прорыв и сделать каждую вторую компанию в стране инновационной. СКИФ называли первым в мире источником синхротронного излучения с энергией 3 гигаэлектронвольт. На его станциях планировали заниматься расшифровкой структуры биополимеров, изучением живых организмов, механизмов передачи наследственной информации и созданием новых материалов. Летом 2022 года сообщалось, что на проект выделили более 47 млрд рублей.