РФ ввела новые санкции в отношении Великобритании и Японии

Россия ввела ограничения против еще 15 подданных Соединенного Королевства. Въезд в РФ также запрещен 13 гражданам Японии, включая главу совета директоров компании Toyota.

Министерство иностранных дел России объявило о введении новых санкций в отношении Великобритании и Японии. Оба объявления были опубликованы на сайте ведомства во вторник, 23 июля.

Въезд в РФ был запрещен 15 подданным Соединенного Королевства. Как заявил российский МИД, это лица, "вовлеченные в подготовку украинских военнослужащих", "руководители предприятий ВПК, поставляющих продукцию или оказывающих услуги" официальному Киеву, а также "эксперты и публицисты, выступающие с антироссийских позиций по оборонной проблематике" и теме войны РФ против Украины в СМИ. В российский "стоп-лист" были добавлены, в том числе, член совета директоров оборонной компании BAE Systems Ангус Кокбёрн, исполнительный директор Paradigm Security Solutions Limited Роберт Паксман и обозреватель газеты The Daily Telegraph Томас Шарп.

Въезд в Россию также был запрещен 13 гражданам Японии. МИД РФ назвал это "ответными мерами на продолжающиеся санкционные действия" Токио в отношении Москвы. Под ограничения попали, в частности, председатель совета директоров компании Toyota Акио Тоёда, основатель IT-корпорации Rakuten Микитани Хироси и президент Японского агентства по международному сотрудничеству Танака Акихико.

Санкции Великобритании и Японии в отношении РФ

Великобритания 13 июня расширила санкции против России, введя по примеру США ограничения против Московской биржи, Национального клирингового центра, Национального расчетного депозитария РФ и еще нескольких крупных российских финансовых организаций. В Лондоне объяснили, что таким образом рассчитывают ослабить "военную машину" России.

Кроме того, Соединенное Королевство в июне впервые наложило ограничительные меры на шесть судов "теневого флота". Эти суда, по данным британского правительства, используются Россией для обхода западного санкционного режима и продолжения беспрепятственной торговли российской нефтью.

Япония расширила санкции в отношении РФ 21 июня, включив в списки тех, кто участвует в обходе ранее принятых штрафных мер и помогает России закупать электронику для изготовления оружия. Это более 50 юрлиц и физлиц из РФ, Китая, Индии, Казахстана, Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов. В частности, ограничения коснулись Челябинского тракторного завода, Пермского порохового завода, Арзамасского приборостроительного завода, двух предприятий из состава концерна "Алмаз-Антей" и других военно-промышленных предприятий.