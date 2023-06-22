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Россия вновь подвергла Украину ночному ракетному обстрелу

Жан Рофе
2 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 23 июня.

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Ракетный обстрел Киева 16 мая 2023 года
Ракетный обстрел Киева 16 мая 2023 годаФото: Gleb Garanich/REUTERS

На 485-й день полномасштабноговоенного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 25 июня (время московское).

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Все российские ракеты находятся в западных регионах, передает "Телеграмная служба новостей - Украина". В Хмельцкой области прозвучали взрывы. Часть ракет движется в сторону Львова. Их количество пока неизвестно.

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Взрывы в Тернопольской области, там работает противовоздушная оборона, передает "Телеграмная служба новостей - Украина".

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Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий опроверг обнародованную некоторыми Telegram-каналами информацию о взрывах во Львове. По состоянию на 02.42 в области все спокойно, заявил Козицкий, одновременно напомнив, что на Львовщине, как и по всей Украине, сохраняется угроза ракетного удара.

Между тем поступили сообщения, что российские ракеты летят в западных областях Украины.

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Ракетная угроза - по всей территории Украины, предупредили Воздушные силы ВСУ.

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Ракеты, выпущенные российскими военными самолетами, вошли в воздушное пространство Украины. Группу крылатых ракет зафиксировали в районе Херсонской области. Ракеты движутся в сторону Кривого Рога.

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В Курске работают средства противовоздушной обороны, сообщили местные власти. Ранее горожане сообщали о звуках взрывов. Незадолго до этого поступила информация о том, что над Курском был перехвачен украинский беспилотник.

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В ряде областей Украины, прежде всего в центральных регионах, объявлена воздушная тревога. В Киеве - тоже тревога. Кроме того, сообщается о взлете двух Ту-22м3 с военного аэродрома "Шайковка" на западе Калужской области.

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Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС, вылетевшие с авиабазы Оленья под Мурманском, совершили пуски крылатых ракет по территории Украины, сообщают украинские Telegram-каналы. По их оценкам, ориентировочное время подлета - между 01.50 и 02.30 по местному времени. В Воздушных силах ВСУ заявили, что ракеты (предположительно Х-101/Х-555) летят в юго-восточном направлении, но их курс может меняться.

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Если Россия применит в Украине ядерное оружие, страны НАТО должны расценить такую атаку как нападение на Североатлантический альянс. Соответствующий проект резолюции внесли на рассмотрение в Сенат США демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм. Последний в ходе пресс-конференции пояснил: "Мы считаем, что ядерное оружие, использованное в Украине, осуществит выброс радиации на большие территории в Европе, где расположены союзники НАТО". Он напомнил, что недавно президент США Джо Байден назвал угрозу применения Россией ядерного оружия реальной. Эта угроза - самая высокая со времен Карибского кризиса, и лучший способ предотвратить такой вариант развития событий - четко объяснить россиянам последствия подобных действий, подчеркнул сенатор. Блументал в свою очередь заявил, что, по мере того как контрнаступление ВСУ станет приносить все больше успехов, у Путина будет расти соблазн использовать против Украины ядерное оружие либо взорвать Запорожскую атомную электростанцию.

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Ряд украинских Telegram-каналов сообщает, что с авиабазы Оленья под Мурманском вылетели пять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ориентировочным временем их выхода на рубеж пусков указано 23.30 по местному времени. Россия использует Оленью, где дислоцирована стратегическая авиация ВКС РФ, для обстрелов и ракетных залпов по Украине.

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Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди выступили в поддержку территориальной целостности Украины, выразив глубокую обеспокоенность военным конфликтом и его последствиями. Оба политика "призвали к уважению международного права, принципов Устава ООН, а также территориальной целостности и суверенитета", говорится в совместном заявлении, опубликованном Белым домом по итогам двусторонних переговоров.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Индия воздерживается от голосования в ООН по резолюциям с осуждением российской агрессии. Однако, как пишет агентство AP, представители Белого дома отмечают, что в отношениях Индии с Россией, которая долгое время была крупнейшим поставщиком вооружений для Нью-Дели, наметились признаки перемен.

Хроника событий 22 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 22 июня 00.00 - 13.59 >>>

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