Россия вновь атаковала Украину с помощью дронов-камикадзе

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 11 февраля.

На 353-й день полномасштабноговоенного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями субботы, 11 февраля (время московское).

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В ночь на 11 февраля российские войска запустили БПЛА по территории Украины, режим воздушной тревоги был среди прочего объявлен в Запорожской, Николаевской и Киевской областях. Очевидцы в Днепропетровской и Одесской областях зафиксировали взрывы в воздухе, предположительно, связанные с работой ПВО.

В Криворожском районе Днепропетровской области один из дронов попал в объект критической инфраструктуры, указывает оперативное командование "Юг". Одесская ОВА сообщает о сбитии над областью как минимум четырех "дронов-камикадзе "Шахед", нацеленных на объекты инфраструктуры.

Хроника событий 10 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 10 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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