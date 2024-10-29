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Россия в 18-й раз с начала октября атаковала Киев

Ольга Лебедева
29 октября 2024 г.

Воздушная тревога в Киеве длилась более четырех часов. Дроны удалось сбить, но в результате падения их обломков возник пожар, пострадали пять человек, заявили городские власти.

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Атака дронов на Киев
Атака дронов на Киев, фото из архиваФото: Gleb Garanich/REUTERS

Российская армия, продолжая вторжение в Украину, совершила 18-ю с начала октября нынешнего года воздушную атаку на Киев.  В ночь на вторник, 29 октября, воздушная тревога объявлялась дважды и продолжалась в сумме более четырех часов, сообщил в Telegram-канале руководитель Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.

"Вражеские беспилотники заходили в сторону столицы по разным направлениям, но силами и средствами противовоздушной обороны были обнаружены и обезврежены", - написал Попко. По данным КГВА, обломки дронов упали в Соломенском и Святошинском районах украинской столицы.

Пострадали пять человек

В Соломенском районе из-за падения обломков БПЛА произошла разгерметизация газовой трубы на фасадной части девятиэтажного жилого дома. Кроме того, загорелись здание одного из магазинов и три автомобиля. Пожар удалось потушить. В Святошинском районе выбиты стекла в трехэтажном административном здании. "По предварительным данным, за медицинской помощью обратились пятеро пострадавших, из них один человек госпитализирован", - указывается в заявлении. 

В ту же ночь в Харькове в результате российского авиаудара погибли четыре человека, сообщил в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов. "В 2.51 Харьков подвергся авиационному обстрелу - попадание (предположительно, КАБ) было зафиксировано в Основянском районе. Удар пришелся на частный сектор: два дома разрушены, а около 20 - получили различные степени повреждений", - написал Терехов.

 

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