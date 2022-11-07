Россия увеличивает поставки нефти по морю

На 258-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 8 ноября (время московское).

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Вашингтон будет оказывать Украине поддержку в войне с Россией независимо от результатов промежуточных выборов в Конгресс. "Мы уверены, что поддержка со стороны США будет устойчивой и непоколебимой", - заявила в этой связи пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер. По ее словам, в вопросе помощи Украине Байден стремится к межпартийному сотрудничеству.

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Экспорт российской нефти морским путем взлетел до максимальных за последние пять месяцев значений. Он вырос до 3,6 млн баррелей в день, что является самым высоким показателем с начала июня, отмечает агентство Bloomberg . Это связано со скорым вступлением в силу запрета на такие поставки со стороны ЕС.

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США и Украина не добиваются смены власти в России, заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Так он прокомментировал Владимира Зеленского, который запрещает переговоры с РФ, пока ее возглавляет Владимир Путин. По словам Прайса, целью Вашингтона является завершение боевых действий "справедливым миром, на основе Устава ООН, с учетом принципов суверенитета и территориальной целостности Украины".

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Северная Корея никогда не заключала с Россией "оружейных сделок" и не планирует заключать их в будущем. Такое заявление официального Пхеньяна распространило информационное агентство KCNA. В нем указывается также, что "слухи" о наличии подобных договоренностей распространяют США, "с целью очернить образ Северной Кореи".

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс на брифинге обвинил власти Северной Кореи в тайных поставках России боеприпасов для использования на войне с Украиной. При этом в Вашингтоне заявили, что применят к Пхеньяну те же санкции, что работают против Ирана "в связи его поставками оружия России".

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху, поздравив его с победой на парламентских выборах в Израиле. По словам Зеленского, он выразил также "надежду, что уровень украинско-израильского взаимодействия будет соответствовать вызовам безопасности", стоящим перед обеими странами.

Хроника событий 7 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 7 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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