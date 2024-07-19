  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаУкраина

Россия ударила по жилым кварталам Чугуева: ранены 9 человек

Сергей Ромашенко
19 июля 2024 г.

В Чугуеве в результате двух ударов по жилой застройке ранены 9 человек, сообщили местные власти. В Нацполиции Украины заявили, что Россия била по Чугуеву ракетами "Искандер".

https://p.dw.com/p/4iUjI
В Украине заявляют, что удары по Чугуеву наносились из ракетных комплексов "Искандер"
В Украине заявляют, что удары по Чугуеву наносились из ракетных комплексов "Искандер"Фото: Russian Defense Ministry Press Service/AP Photo/picture alliance

Российские войска рано утром в пятницу, 19 июля, нанесли два удара по жилой застройке в центре города Чугуева, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. По его словам, под огонь попали жилые дома, объекты торговли, социальной сферы и другой гражданской инфраструктуры.

Как сообщил Синегубов, первый удар пришелся рядом с домом, сгорели девять автомобилей, повреждены стекла в трех многоэтажных домах, два магазина. В результате второго попадания повреждены административные здания, недостроенное пятиэтажное здание и частный дом.

По последним данным, в результате этой атаки ранены девять местных жителей, в том числе 14-летний мальчик. Все пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями. Угрозы их жизни нет, состояние раненых оценивается как среднее и легкое.

В Нацполиции Украины сообщили, что российские военные наносили удары по Чугуеву из ракетных комплексов "Искандер".

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Трамвай в Харькове, июнь, 2024 года

Харьков. Улицы прифронтового города

Харьков. Улицы прифронтового города

С первых дней масштабного вторжения России в Украину Харьков подвергается обстрелам. Вот каким увидел город в июне 2024 года корреспондент DW (фотогалерея).
Конфликты1 июля 2024 г.10 фото
external

Маленькие пациенты из Охматдета продолжают лечение в Украине

Маленькие пациенты из Охматдета продолжают лечение в Украине

После российского удара по Киеву медикам детской больницы пришлось срочно искать возможности продолжить лечение тяжело больных маленьких пациентов.
Политика17 июля 2024 г.04:12 мин.