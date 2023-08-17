Россия стала чаще наносить удары по аэродромам Украины

Российские войска все интенсивнее бьют ракетами по базам ВВС Украины. Из-за этого ВСУ приходится постоянно перемещать летчиков и самолеты с одних аэродромов на другие.

Россия стала значительно чаще обстреливать авиабазы, взлетно-посадочные полосы и центры подготовки пилотов Украины, чтобы предотвратить запуски британских ракет большой дальности Storm Shadow и французских SCALP, сообщила в четверг, 17 августа, лондонская газета Financial Times (FT) со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников издания, только 15 августа Россия выпустила 28 крылатых ракет по военным целям, находящимся в 1000 км от линии фронта. При этом 16 ракет украинской ПВО удалось перехватить. Цель российской армии - разрушить взлетно-посадочные полосы и уничтожить парк бомбардировщиков, способных запускать дальнобойные ракеты.

Переброска самолетов с базы на базу

Чтобы избежать этого, Украине приходится постоянно перевозить критически важное вооружение и квалифицированный персонал. В результате украинские летчики и самолеты вынуждены курсировать между десятками авиабаз и гражданских аэропортов, постоянно меняя места дислокации, отмечает FT.

По словам бывшего командующего силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, участившиеся атаки россиян по украинским авиабазам можно объяснить тем, что Россия "отчаянно" хочет убедиться, что Украина не сможет приступить к нанесению прицельных ударов по российским базам в аннексированном Крыму.

"Русские знают, что они чрезвычайно уязвимы. И худшее, что с ними может случиться, - это если Украина получит возможность регулярно и точно наносить удары по базе Черноморского флота в Севастополе, авиабазам и логистическим узлам", - пояснил он.

Западные дальнобойные ракеты

В мае Великобритания отправила в Украину крылатые ракеты Storm Shadow c дальностью более 250 километров, а Франция на саммите НАТО в Вильнюсе в начале июля пообещала поставить Киеву идентичные высокоточные ракеты воздушного базирования с автономным наведением SCALP.

В начале августа в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского появился ролик с ракетой SCALP на одной из украинских авиабаз. Агентства Reuters и AFP писали, что такие ракеты были поставлены Украине еще в июле.

Смотрите также: