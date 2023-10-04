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Россия, США и ЕС проводили тайную встречу по Карабаху

Виталий Кропман
4 октября 2023 г.

Встреча по Карабаху прошла в рамках усилий по оказанию давления на Азербайджан с целью прекращения девятимесячной блокады региона и пропуска колонн с гуманитарной помощью из Армении, сообщает издание Politico.

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Армяне покидают Нагорный Карабах
Армяне покидают Нагорный КарабахФото: Arschaluis Mghdesyan/DW

За несколько дней до начала военной операции Азербайджана высокопоставленные дипломаты из России, США и Евросоюза провели экстренную секретную встречу по Нагорному Карабаху . Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание Politico в среду, 4 октября.

Высокопоставленный дипломат, знакомый с ходом обсуждений, сообщил изданию, что встреча состоялась 17 сентября в Стамбуле в рамках усилий по оказанию давления на Азербайджан с целью прекращения девятимесячной блокады региона и пропуска колонн с гуманитарной помощью из Армении. По словам источника, встреча была посвящена тому, "как заставить двигаться эти чертовы грузовики" и обеспечить доставку продовольствия и топлива примерно 100 тыс. жителей Карабаха.

США представлял Луис Боно, старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе, ЕС - спецпредставитель по Южному Кавказу Тойво Клаар, а Россия направила Игоря Ховаева, являющегося специальным представителем президента РФ Путина по связям между Арменией и Азербайджаном.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 г., которое поставило крест на обычной дипломатии, "эта встреча стала редким, хотя и неудачным, контактом между Москвой и Западом по одному из основных вопросов безопасности", отмечает Politico.

Москва по-прежнему играет важную роль в регионе

Представитель Госдепартамента США отказался обсуждать встречу, сказав лишь, что "мы не комментируем частные дипломатические беседы". В свою очередь, американский чиновник, знакомый с вопросом, пояснил на основе анонимности, что встреча в Стамбуле была вызвана тем, что Кремль по-прежнему сохраняет влияние в регионе. "Нам нужно иметь возможность работать с русскими в этом вопросе, поскольку они действительно имеют влияние на стороны", - сказал американский чиновник.

В заявлении, предоставленном Politico, официальный представитель ЕС отметил, что "мы считаем важным поддерживать каналы связи с соответствующими собеседниками, чтобы избежать недоразумений".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также косвенно подтвердил факт встречи, подчеркнув, что она не имела характер полноценных переговоров. "Не совсем так, как это описывают. Определенные контакты по Карабаху были. Они имели место, но это не те переговоры, о которых там написано“, - заявил он.

Скоротечная война в Карабахе

Азербайджан начал молниеносное наступление на Нагорный Карабах 19 сентября, направив в регион танки и войска под прикрытием мощного артиллерийского обстрела. После 24 часов ожесточенных боев, в которых погибли сотни человек с обеих сторон, армянские лидеры Карабаха были вынуждены капитулировать.

С 1 января 2024 год непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратит свое существование - такой указ подписал "президент" НКР Самвел Шахраманян.

На сегодняшний день Нагорный Карабах, опасаясь за свою жизнь, покинули почти все армяне. Миссия ООН, побывавшая в Карабахе, со ссылкой на "собеседников в регионе" сообщила, что их там осталось от 50 до 1000 человек.

Смотрите также:

Нагорный Карабах: теперь без армян?

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