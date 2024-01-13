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РФ совершила массированную воздушную атаку на Украину

Александра Иванова
13 января 2024 г.

Для ночных ударов Россия применила 40 средств нападения, восемь ракет были сбиты, сообщили Воздушные силы ВСУ. Еще более 20 средств нападения не достигли целей.

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Российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС (фото из архива)
Российский стратегический бомбардировщик Ту-95МСФото: picture-alliance/dpa/TASS/Russian Defence Ministry's Press and Information Department

Россия в ночь на субботу, 13 января, совершила очередную массированную воздушную атаку на Украину применив крылатые, аэробаллистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты, а также ударные дроны, сообщили в Telegram-канале Воздушные силы ВСУ.

По их данным, для ударов Россия использовала в общей сложности 40 средств воздушного нападения. При этом 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 были выпущены из Белгородской области, 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" - с шести самолетов МиГ-31К из района Тамбова, до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 - с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. 

По данным Воздушных сил ВСУ, украинские средства ПВО уничтожили 7 крылатых ракет Х-101/-555/Х-55 и 1 управляемую авиационную ракету Х-59. В то же время" более 20 всех перечисленных средств воздушного нападения, которые не попали в статистику сбитых, не достигли своих целей, в результате активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы", говорится в сообщении.

Атака России на Днепр и Шостку

Утром того же дня глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в Telegram о прилетах в Днепре. По сведениям Лысака, пострадавших при этом не было, ущерб от ударов уточняется.

Как пишет онлайн-издание "Украинская правда", утром 13 января Россия также нанесла удар по городу Шостка Сумской области. По предварительной информации, были применены сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22. "В результате атаки оккупантов получила ранения мирная жительница. Взрывной волной повреждены по меньшей мере 26 домов", - указано в публикации.

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