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Россия сообщила о 17 сбитых дронах над Крымом и Черным морем

Сергей Ромашенко
7 ноября 2023 г.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении девяти и перехвате еще восьми БПЛА. Обломки одного из дронов упали во дворе частного дома, в результате чего пострадал один человек.

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Здание Минобороны РФ в Москве
Здание Минобороны РФ в МосквеФото: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над акваторией Черного моря и аннексированным Крымом, еще восемь дронов перехвачены, сообщило министерство обороны России во вторник, 7 ноября.

 

Между тем "губернатор" аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что обломки одного из сбитых беспилотников упали во дворе частного дома в селе Орловка. В результате пострадал мужчина, он получил перелом руки. По словам Развожаева, "серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано".

Минобороны РФ ранее сообщало, что вечером 4 ноября вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по судостроительному заводу "Залив" имени Бутомы в Керчи. В результате был поврежден один из кораблей на заводе. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук утверждал, что в момент атаки на заводе находился "один из самых современных кораблей ЧФ РФ - носитель крылатых ракет "Калибр". По его словам, для атаки использовались крылатые ракеты SCALP (французский вариант британских ракет Storm Shadow).

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