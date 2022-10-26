РФ провела учения по нанесению массированного ядерного удара

На 245-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями среды, 26 октября (время московское).

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Россия провела учения по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. За их проведением наблюдал президент РФ Владимир Путин. "По полигону Кура на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с государственного испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря. К осуществлению задач также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования", - сообщается на сайте Кремля.

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Движение грузового автомобильного транспорта по Крымскому мосту будет возобновлено не ранее декабря, сообщило министерство транспорта РФ. В настоящее время для проезда грузовиков в аннексированный Россией Крым и обратно доступно три варианта маршрутов: по альтернативному наземному автодорожному пути, через Керченскую паромную переправу, с перегрузкой на железнодорожный транспорт. Мост через Керченский пролив был поврежден в результате взрыва 8 октября.

Зеленский подписал закон о национализации системных банков

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Европейский инвестиционный банк предоставит 2 млн евро на восстановление здравоохранительных учреждений в Украине, сообщила пресс-служба министерства развития общин и территорий в Киеве. Соглашение об этом подписано в рамках Германо-украинского экономического форума в Берлине.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национализации системных банков в условиях военного положения, сообщается на сайте Верховной рады. Закон вступает в силу через день после опубликования, сообщил соавтор законопроекта Ярослав Железняк. Новая норма предоставляет министерству финансов право выводить с рынка системно важные банки по предложению Нацбанка Украины на основаниях, появившихся в результате военной агрессии РФ. Национализация будет проводиться через процедуру отнесения банка к категории неплатежеспособных, но не потребует докапитализации со стороны государства.

Хроника событий 25 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 25 октября 00.00 - 13.59 >>>

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