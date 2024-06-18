Россия признала, что ее самолет-разведчик А-50 сбили ВСУ

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения A-50 был сбит 23 февраля. Суд в Москве заочно арестовал командира украинских зенитчиков за уничтожение "самолета без вооружения и не предназначенного для боевых действий".

Россия признала, что 23 февраля ее самолет-разведчик A-50сбили военнослужащие Украины. Это следует из опубликованных в понедельник, 17 июня, сообщений Следственного комитета и московских судов общей юрисдикции, отчитавшихся о заочном аресте командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ полковника Николая Дзямана.

Власти РФ обвиняют Дзямана в терроризме. Согласно материалам следствия, Дзяман приказал уничтожить А-50, зная, что самолет "не предназначен для ведения боевых действий и не имеет вооружения", а его полет проходил "исключительно в воздушном пространстве России".

Украинский офицер объявлен в розыск. На судебном заседании в Москве его представлял назначенный судом адвокат Виктор Абашин. Он заявил, что возражал против ареста Дзямана.

Не первый случай уничтожения А-50

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения A-50 был сбит 23 февраля нынешнего года. Его обломки обнаружили в районе хутора Трудовая Армения Каневского района Краснодарского края. Тогда об уничтожении самолета сообщали как украинские, так и российские ресурсы. Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что А-50 был сбит украинской стороной. Российские провоенные блогеры писали о "дружественном огне".

До этого над Азовским морем в районе Бердянска 14 января был сбит еще один российский А-50. Россия тогда не признала потерю самолета. А-50 применяется, в частности, для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, а также для оповещения командных пунктов о воздушной и надводной обстановке. У России осталось меньше десяти таких машин.