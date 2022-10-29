На 248-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 29 октября (время московское).

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ВСУ с помощью беспилотников атаковали электрическую подстанцию на окраине города Суджа в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, никто не пострадал. "Однако есть повреждения крыши и окон здания, в котором находятся дежурные. Также незначительно пострадал трансформатор, что не сказалось на его работоспособности", - написал губернатор.

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает выход России из "зерновой сделки" "примитивным шантажом", который был предсказуем. "Примитивность российского шантажа во всем. Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный... Выдумки о "грязной бомбе", над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах... Все слишком просто и предсказуемо", - написал Ермак в Telegram-канале. "Агония преступников, которые не могут понять, что инфантильными ультиматумами они ничего не добьются. И что их время подходит к концу", - добавил он.

Россия приостанавливает участие в "зерновой сделке"

++18.00++

Россия приостанавливает участие в соглашении по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, такое решение было принято после атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе в аннексированном Крыму.

++17.20++

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил своего австралийского коллегу Ричарду Марлза за новый пакет военной помощи, о котором было объявлено ранее на этой неделе. В сообщении в Twitter он напомнил, что Австралия передаст украинской армии 30 бронеавтомобилей Bushmaster, а также присоединится к британской программе обучения ВСУ. По словам Резникова, общая поддержка Украины Австралией достигла 655 млн австралийских долларов.

++16.45++

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) во время первого с занятия поста визита в Китай должен оказать давление на руководство КНР с целью ужесточения позиции Пекина в отношении России. Такое мнение высказал председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). По словам Хойсгена, Шольцу следует обсудить повестку дня саммита G20 в Индонезии 15-16 ноября с председателем КНР Си Цзиньпином. Только в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин может посетить G20, Германия и другие страны не должны бойкотировать встречу, уверен эксперт.

Украина и РФ провели обмен пленными

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Киев и Москва провели очередной обмен военнопленными, в рамках которого в Украину вернулись 52 человека, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, среди освобожденных - 12 бойцов Нацгвардии, включая "азовцев", 18 служащих ВМС, 8 пограничников, 9 бойцов территориальной обороны, трое бойцов ВСУ и двое гражданских. В то же время Минобороны РФ заявило о возращении из украинского плена 50 российских военных. Они будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации, говорится в сообщении ведомства.

++15.50++

В Белгородской области был обстрелян хутор Старый Волоконовского района, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, повреждены три частных домовладения. "Где-то посекло крышу, заборы, где-то выбиты окна. Самое главное - пострадавших нет", - написал Гладков в Telegram.

++15.25++

В результате атаки украинских беспилотников на Севастополь в аннексированном Крыму незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец" и боносетевое заграждение в бухте Южная, сообщило министерство обороны России. По данным ведомства, в атаке участвовало "девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов", все воздушные цели сбиты. Минобороны утверждает, что подвергшиеся атаке корабли Черноморского флота были задействованы в рамках зерновой сделки. Украинская сторона пока не комментировала инцидент.

++15.00++

Дидье Рейндерс (фото из архива) Фото: Getty Images/AFP/J. Thys

Подача в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге иска против президента России Владимира Путина в связи с военными преступлениями в Украине возможна. Такое мнение высказал в опубликованных в интервью газете Berliner Morgenpost и другим изданиям медиагруппы Funke еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Отвечая на вопрос, должен ли, по его мнению, Путин предстать перед судом в связи с войной в Украине, Рейндерс заявил: "В мои задачи не входит рекомендация уголовного преследования отдельных лиц. ЕС предоставляет инструменты, чтобы правосудие могло выполнять свои задачи. Если органы, занимающиеся уголовным преследованиями, захотят заняться самыми высокопоставленными лицами, им следует это сделать".

++14.30++

Российские войска снова ударили по объектам критической инфраструктуры в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале глава региональной военной администрации Александр Старух, призвав местных жителей оставаться в укрытиях из-за возможности повторных атак. Позже Старух уточнил, что в результате российского обстрела разрушено промышленное здание, однако пострадавших нет.

Литва отремонтирует для Украины 12 гаубиц PzH 2000

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Литва продолжит ремонт немецких самоходных артиллерийских установок PzH 2000, поврежденных в ходе боев в Украине, сообщил в Twitter министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, две гаубицы уже возвращаются в Украину после ремонта, еще две везут в Литву. Всего Литва планирует отремонтировать для Украины не менее 12 гаубиц.

Хроника событий 29 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 28 октября 14.00 - 23.59 >>>

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