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РФ полностью разрушила Бурштынскую ТЭС на западе Украины

Ольга Лебедева
29 июня 2024 г.

Одну из мощнейших ТЭС Украины после российских обстрелов уже нельзя восстановить, сообщила глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук.

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Одна из атак РФ в отношении энергетической инфраструктуры Украины
Бурштынская ТЭС пострадала в результате российских обстреловФото: Gleb Garanish/REUTERS

В Ивано-Франковской области в результате российских обстрелов полностью разрушена Бурштынская теплоэлектростанция - крупнейшая на западе Украины и одна из самых мощных в стране. "Уже определенный период времени мы понимаем, что Бурштынская ТЭС не подлежит восстановлению, она чрезвычайно сильно разрушена", - заявила в эфире радиостанции "Західний полюс" в пятницу, 28 июня, глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук.

По ее словам, российские силы атаковали Бурштынскую ТЭС более 12 раз. Из-за разрушений город Бурштын может остаться без тепла и горячей воды предстоящей зимой, указала Онищук. Городу выделят шесть котельных для обеспечения социальных объектов и населения, добавила она.

Систематические обстрелы РФ энергетической инфраструктуры Украины

Россия с самого начала войны против Украины в феврале 2022 года регулярно наносит прицельные удары ракетами и дронами по объектам украинской энергетики. Это приводит к перебоям с подачей электроэнергии и ее нехватке. В результате Украина значительно увеличила импорт электроэнергии из других европейских стран.

С конца марта РФ вновь усилила ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Президент страны Владимир Зеленский недавно заявил, что его страна по сравнению с прошлым годом в состоянии производить лишь половину объема электроэнергии, тем самым подтвердив сообщения СМИ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль указал, что РФ уничтожила более 9 гВт украинской электрогенерации.

 

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