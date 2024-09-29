Россия подвергла массированным ударам Запорожье

В результате разрушения жилого дома пострадали не менее шести человек, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. В Киеве сделали громкое заявление по поводу разрешения на удары вглубь России.

Российские войска в ночь на воскресенье, 29 сентября, и утром нанесли массированные удары по Запорожью и одноименной области. Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что в результате атаки по Запорожью разрушен многоквартирный дом, возникли пожары, ранены не менее шести человек.

Позднее Федоров сообщил, что всего по Запорожью было нанесено десять ударов, разрушены жилые дома, под завалами могут находиться люди.

В целом, по словам чиновника, за минувшие сутки российские войска нанесли 345 ударов по девяти населенным пунктам Запорожской области. Семь авиаударов нанесены по Каменскому, Новодаровке, Малой Токмачке и Новоандреевке, 160 дронов различной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.

Из РСЗО обстреляны Гуляйполе, Новоданиловка и Работино. Эти же населенные пункты, а также Новоандреевка, Малая Токмачка и Малиновка подверглись артобстрелам. Поступило 19 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. В Минобороны России подчеркивают, что удары наносятся исключительно по военным объектам в Украине.

В Киеве ожидают согласия Запада на удары вглубь России

Между тем в офисе президента Украины сделали громкое заявление о возможности предоставления вооруженным вилам Украины (ВСУ) разрешения на использование западного дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России.

"Первыми о разрешении бить вглубь России узнают россияне. А уже потом будет сделано официальное объявление. Окончательного решения для вас у меня сейчас нет", - сказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире телемарафона 28 сентября.

Украина надеется, что она додавит на США и партнеров

По словам Никифорова, президент Украины Владимир Зеленский в ходе недавнего визита в США провел переговоры с международными партнерами, которые могут повлиять на принятие соответствующего решения. "Хотя сейчас нет однозначного разрешения, но это огромное давление на партнеров со стороны Украины. Мы надеемся, что партнеры поддадутся", - отметил он.

Официально США объясняют колебания по поводу предоставления разрешения Украине бить их ракетами вглубь РФ нежеланием становиться стороной конфликта.