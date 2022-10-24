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Постпред России в ООН Василий Небензя (фото из архива)
Постпред России в ООН Василий Небензя (фото из архива)Фото: Bebeto MatthewsAP/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Россия поднимет вопрос о "грязной бомбе" в Совбезе ООН

Жан Рофе
11 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 25 октября.

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На 244-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями вторника, 25 октября (время московское).

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В Бериславском районе Херсонской области украинские противовоздушные силы за минувшие сутки сбили три российских ударных вертолета Ка-52 "Аллигатор", сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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На шахте "Луганская" под Луганском произошел пожар, передает корреспондент РИА "Новости".

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На железной дороге в Брянской области, на перегоне между Новозыбковом и Злынкой, взрывом повреждены железнодорожные пути. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, уточнив, что никто не пострадал. "Беларускі Гаюн" указывает, что взрывное устройство сработало приблизительно в 20 километрах от границы с Беларусью.

Telegram-канал "Live. Сообщество железнодорожников Беларуси" отмечает, что этот межгосударственный стыковой пункт активно используется для воинских перевозок между Россией и Беларусью. По его сведениям, местные жители рассказали о двух взрывах с разницей в полчаса.

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Россия намерена вынести на рассмотрение Совета Безопасности ООН вопрос о "грязной бомбе", которую, по утверждению Москвы, якобы планирует применить Украина. Как сообщает Reuters, ссылаясь на дипломатические источники, этот вопрос должен быть поднят на закрытом заседании Совбеза во вторник, 25 октября.

Хроника событий 24 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 24 октября 00.00 - 13.59 >>>

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