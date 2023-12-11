В захваченных регионах Украины пройдут выборы президента РФ

Выборы президента РФ планируется провести и на оккупированных территориях востока и юга Украины. О принятом единогласно решении сообщила российская Центральная избирательная комиссия в понедельник, 11 декабря.

Согласно постановлению, выборы президента РФ в марте 2024 года должны пройти районах Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины, об аннексии которых Россия объявила в сентябре 2022 года и на территории которых она ввела режим военного положения. Как отмечается в заявлении ЦИК РФ, решение принято после консультаций с министерством обороны и Федеральной службой безопасности (ФСБ), а также оккупационными "властями" в этих регионах. Кроме того, выборы президента РФ пройдут в аннексированном Крыму.

Несколько дней назад власти Украины призвали весь мир осудить президентские выборы, которые Россия может провести на захваченных территориях украинских областей. "Включение голосов, полученных на временно оккупированных территориях Украины, подвергнет сомнению легитимность всего результата выборов президента РФ", - заявил МИД Украины 9 декабря.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта

Президентские выборы в России будут проходить в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года. Президент РФ Владимир Путин 8 декабря объявил, что будет выдвигаться на новый, пятый срок. Кроме Путина, о намерении участвовать в выборах уже заявили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, бывший депутат Госдумы Борис Надеждин, находящийся в СИЗО бывший военный лидер пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков (Гиркин), журналистка из Ржева Екатерина Дунцова. Своего кандидата планирует выдвинуть и партия "Новые люди".

Команда одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального призвала своих сторонников прийти в марте на избирательные участки и голосовать за любого из кандидатов, кроме Путина. По словам Навального, голосование можно использовать для агитации против президента. "Путин принесет вред России. Он должен уйти", - подчеркивается в блоге политика.

Смотрите также: