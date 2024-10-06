Россия отозвала из США своего посла Антонова

Командировка посла РФ в Вашингтоне Антонова, по сообщению МИД, завершена, и он возвращается на родину. Кто сменит его на посту главы российской дипмиссии в США, не указывается.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов закончил работу в США и возвращается в Москву. Об этом в субботу, 5 октября, МИД РФ сообщил российским информационным агентствам.

В сообщении внешнеполитического ведомства указано, что Антонов "завершает командировку в Вашингтоне". В российском посольстве в США агентству ТАСС рассказали, что самолет с бывшим послом на борту вылетел в Москву вечером 5 октября по московскому времени. Кто сменит Анатолия Антонова на этом посту, не сообщается.

До своего назначения в августе 2017 года на должность российского посла в США Антонов работал в департаменте по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ. В 2011-2016 годах занимал пост замминистра обороны РФ, а затем был замминистра иностранных дел РФ.

За поддержку российского вторжения в Украину Антонов находится под международными санкциями, в частности, Канады, ЕС, Швейцарии, Великобритании.

The Insider напоминает, что 20 февраля 2022 года, за день до признания Россией независимости "ДНР" и "ЛНР" и за четыре дня до начала Россией полномасштабной войны в Украине, Антонов заявил, что Донбасс и Луганск являются частью Украины, а у Москвы нет планов вторгаться в соседнюю страну и захватывать ее территорию. В дальнейшем он продолжал повторять любые заявления российских властей.