РФ не поедет в Швейцарию на юбилей Женевских конвенций

Дипмиссия РФ при Совбезе ООН не станет отмечать годовщину Женевских конвенций, предписывающих гуманное обращение с гражданским населением, ранеными и пленными во время войны.

Россия стала единственной страной-участницей Совета Безопасности ООН, отклонившей приглашение посетить Швейцарию с неофициальным визитом по случаю 75-летия подписания Женевских конвенций 1949 года. Как уточнили в швейцарском МИДе в среду, 21 августа, представители российской дипмиссии при Совбезе ООН ответили отказом без объяснения причин. Ранее Россия включила Швейцарию в список "недружественных стран", так как Берн поддержал санкции Евросоюза, введенные против РФ за полномасштабное вторжение в Украину.

Дипломаты из других 13 стран-участниц Совета Безопасности ООН прибудут на неформальную встречу в Женеву 25 и 26 августа. Всего в Совет Безопасности ООН входят 15 государств, Швейцария впервые стала непостоянным членом Совета в 2023 году.

Женевские соглашения, заключенные в 1949 году, предписывают гуманное обращение с гражданским населением, ранеными и пленными во время войны. Эти конвенции считаются краеугольным камнем международного гуманитарного права. Встреча в Швейцарии, приуроченная к 75-летию их подписания, предлагает "особую возможность подчеркнуть значение гуманитарного права, а также защиты гражданского населения в вооруженных конфликтах", отметили в Берне.