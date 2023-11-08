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Россия объявила в розыск еще одного судью МУС

Александр Дельфинов
8 ноября 2023 г.

Информация об этом появилась в базе розыска МВД РФ. Судья Серхио Херардо Угальде Годинес был одним из тех, кто выдал ордер на арест Владимира Путина.

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Здание Международного уголовного суда в Гааге
Здание Международного уголовного суда в ГаагеФото: Klaus Rainer Krieger/reportandum/IMAGO

МВД РФ объявило в розыск еще одного судью Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Серхио Херардо Угальде Годинеса. Об этом стало известно в ночь на среду, 8 ноября, после того, как соответствующая карточка появилась в базе розыска российского ведомства. По какой именно уголовной статье разыскивается судья МУС, не уточняется.

Серхио Херардо Угальде Годинес из Коста-Рики был одним из трех членов МУС, наряду с Розарио Сальваторе Айталой (Италия) и Томоко Аканэ (Япония), оторые в марте 2023 года выдали ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По мнению суда в Гааге, Путин и Львова-Белова "предположительно несут ответственность за военное преступление, связанное с незаконной депортацией населения (детей)" с территории Украины в Россию.

Россия пытается преследовать членов МУС

Ранее, 20 марта, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против этих судей, а также против прокурора МУС Карима Хана.

25 сентября Россия объявила в розыск председателя МУС Петра Хофманьского (Польша), первого вице-президента МУС Луса дель Кармен Ибаньес Каррансу (Перу) и немецкого судью Бертрама Шмитта (Bertram Schmitt).

Кроме того, 27 июля в базе розыска МВД появилась карточка на судью МУС Томоко Аканэ, 22 июня - на Розарио Айталу, а Карим Хан был объявлен в розыск 19 мая.

Четыре страны - участницы МУС выступили с заявлением по РФ

7 августа Великобритания, Коста-Рика, Италия и Япония в совместном заявлении выразили глубокую обеспокоенность возбуждением в России уголовного дела против прокурора МУС Карима Хана и трех судей. "Вызывает сожаление, что Россия продолжает попытки подорвать мандат суда, и мы вновь заявляем о своей непоколебимой решимости оставаться на стороне суда, его должностных лиц и персонала, а также сотрудничающих с ним лиц, вместе с другими государствами-участниками", - говорится в заявлении, обнародованном на сайте правительства Великобритании.

Юрисдикцию МУС признают более 100 стран мира, в том числе страны-авторы вышеназванного заявления. Ни Россия, ни Украина, ни США в число таких государств не входят.

Депортация украинских детей

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, согласно которой факты депортации российскими властями детей из Украины и их насильственная "русификация" являются элементами преступления геноцида. Дети должны быть безотлагательно возвращены их родным, а лица, совершившие эти преступления, должны быть привлечены к ответственности, говорится в документе. 

В резолюции также отмечается, что практика незаконной депортации украинских детей из детдомов и специнтернатов, размещенных на оккупированных территориях Донбасса, в Россию началась еще до полномасштабного вторжения РФ. Но после 24 февраля 2022 года этот процесс значительно активизировался. По данным украинских властей, в Россию могли быть вывезены насильно около семи тысяч детей, но точное количество неизвестно.

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