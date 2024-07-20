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ПолитикаУкраина

Россия ночью нанесла удары по шести областям Украины

Сергей Ромашенко
20 июля 2024 г.

В Сумской и Черниговской областях удары российских войск были нанесены по объектам энергетической инфраструктуры. Кроме того, атакам подверглись Полтавская, Харьковская, Киевская и Херсонская области.

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Харьков после удара войск РФ в феврале 2024 года
Харьков после удара войск РФ в феврале 2024 годаФото: Yevhen Titov/dpa/AP/picture alliance

Россия в ночь на субботу, 20 июля, вновь нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры и другим целям в Украине. От этих атак пострадало по одному объекту энергетики в Сумской и Черниговской областях, сообщили украинские власти. По предварительным данным, удары наносились беспилотниками "Шахед".

Всего, по данным Воздушных сил Украины, Россия выпустила 18 дронов "Шахед", один БПЛА неустановленного типа, а также три баллистические ракеты наземного базирования "Искандер-М" и крылатую ракету "Искандер-К". Сбито 12 "Шахедов" и один дрон неустановленного типа. Атакам подверглись Харьковская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Киевская области.

Власти Полтавской области сообщили, что от ударов российских БПЛА по региону возник пожар, почти 4000 человек остались без электроснабжения и еще 700 - без воды. В Миргородском районе повреждена гражданская инфраструктура.

Кроме того, российские дроны атаковали город Херсон и сожгли эвакуационную машину, стоявшую возле Херсонской областной клинической больницы.

В городе Барвенково Харьковской области в результате российских обстрелов два человека погибли и три были ранены. Повреждены 50 домов, административные здания, а также хозяйственные сооружения и автомобили, сообщил начальник областной полиции Владимир Тимошко. В свою очередь компания "Укрзалізниця" сообщила об ударе по железной дороге в Харьковской области. Четыре человека были ранены. Пострадали здания и подвижный состав. Были задержаны пассажирские поезда между Киевом и Харьковом.

Россия систематически наносит удары по энергосистеме и другим целям в Украине. В ответ Украина обстреливает российские приграничные области.

 

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