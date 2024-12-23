Россия ночью атаковала Украину 72 ударными дронами

Российские войска в ночь на понедельник, 23 декабря, вновь атаковали с воздуха территорию Украины, применив 72 беспилотника. "Противник атаковал 72 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками других типов", - сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале. По их данным, пуски были совершены из районов Орла и Брянска.

Согласно сводке ВС ВСУ, украинским силам ПВО удалось сбить 47 дронов над Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областями Украины. Еще 25 беспилотников были "локально потеряны без негативных последствий" в ряде украинских регионов в результате "активного противодействия Сил обороны".

В Хмельницкой области повреждено предприятие и ранен один человек

По словам главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина, в результате российской воздушной атаки на местном предприятии повреждено оборудование, ранен один человек - "состояние здоровья удовлетворительное". Кроме того, в частных домах выбило окна, поврежден легковой автомобиль. Тюрин добавил, что всего силы ПВО уничтожили над регионом пять беспилотников.

В Киевской области повреждена линия электропередачи

"В результате обломков сбитых вражеских целей в одном из районов повреждены линии электропередач. Электричество уже восстановлено", - сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко. Он уточнил также, что повреждены 4 частных дома, гараж и 3 автомобиля. По его словам, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет.

Воздушные российские атаки на украинские города происходят почти ежедневно с начала агрессивной войны РФ против Украины, которая длится уже 34 месяца. Официальные лица России продолжают утверждать, что российская армия наносит удары исключительно по военным объектам в Украине, однако эти утверждения были многократно опровергнуты независимыми источниками, в том числе журналистами.