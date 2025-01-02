  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
КонфликтыУкраина

Россия ночью атаковала Украину 72 беспилотниками

Сергей Гуща
2 января 2025 г.

По данным Воздушных сил ВСУ, 47 российских дронов были сбиты и 24 локационно потеряны. О жертвах и повреждениях не сообщается. Минобороны РФ заявило о 13 беспилотниках, сбитых над российскими регионами.

https://p.dw.com/p/4okNE
Дрон "Шахед", сбитый украинской ПВО
Дрон "Шахед", сбитый украинской ПВОФото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

Российские войска минувшей ночью атаковали Украину 72 беспилотниками разных типов. Дроны были запущены из районов Брянска, Орла, Курска и Приморско-Ахтарска, сообщили утром в четверг, 2 января, Воздушные силы ВСУ.

По данным на 8.30 по местному времени, были сбиты 47 ударных дронов "Шахед" и БПЛА других типов. Еще 24 беспилотника были "локационно потеряны (без негативных последствий)", один находился в воздухе. О том, были ли пострадавшие и повреждения инфраструктуры, украинские власти не сообщали.

Минобороны РФ: Над российскими регионами сбито 13 дронов

В свою очередь Минобороны РФ сообщило о 13 украинских беспилотниках, которые за ночь были сбиты дежурными средствами ПВО над российскими регионами. По данным ведомства, один БПЛА "был уничтожен" над территорией Воронежской области, три над Белгородской, четыре над Брянской, четыре над Курской и один над Калужской областью. В то же время губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о шести сбитых дронах над его регионом.

Кроме того, ночью вводились ограничения на взлеты и посадки самолетов в аэропортах Саратова, Пензы, Саранска, Ульяновска и Казани. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности гражданских полетов, сообщили в Росавиации.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как живут жители Сумщины под постоянными обстрелами?

Как живут жители Сумщины под постоянными обстрелами?

На северо-востоке Украины живут под постоянными обстрелами. В последние месяцы частота ударов увеличилась. Корреспондентка DW отправилась в Сумы и Краснополье, чтобы узнать, как местные выживают при регулярных атаках.
Политика30 декабря 2024 г.02:44 мин.
Обломок ракеты в пшеничном поле

Экоцид: экологические последствия войны РФ против Украины

Экоцид: экологические последствия войны РФ против Украины

Война в Украине ведет не только к огромным человеческим потерям, но и к катастрофическим экологическим последствиям. Ущерб для экологии Украины от военных действий трудно оценить. На его устранение потребуются годы.
Конфликты18 декабря 2024 г.8 фото
Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский в январе 2024 года.

Главком ВСУ Сырский посетил Курскую область

Главком ВСУ Сырский посетил Курскую область

Главком Александр Сырский прибыл на занятую ВСУ территорию Курской области. Генерал заявил, что российская армия потеряла там более 38 тысяч солдат.
Конфликты1 января 2025 г.