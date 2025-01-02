Россия ночью атаковала Украину 72 беспилотниками

По данным Воздушных сил ВСУ, 47 российских дронов были сбиты и 24 локационно потеряны. О жертвах и повреждениях не сообщается. Минобороны РФ заявило о 13 беспилотниках, сбитых над российскими регионами.

Российские войска минувшей ночью атаковали Украину 72 беспилотниками разных типов. Дроны были запущены из районов Брянска, Орла, Курска и Приморско-Ахтарска, сообщили утром в четверг, 2 января, Воздушные силы ВСУ.

По данным на 8.30 по местному времени, были сбиты 47 ударных дронов "Шахед" и БПЛА других типов. Еще 24 беспилотника были "локационно потеряны (без негативных последствий)", один находился в воздухе. О том, были ли пострадавшие и повреждения инфраструктуры, украинские власти не сообщали.

Минобороны РФ: Над российскими регионами сбито 13 дронов

В свою очередь Минобороны РФ сообщило о 13 украинских беспилотниках, которые за ночь были сбиты дежурными средствами ПВО над российскими регионами. По данным ведомства, один БПЛА "был уничтожен" над территорией Воронежской области, три над Белгородской, четыре над Брянской, четыре над Курской и один над Калужской областью. В то же время губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о шести сбитых дронах над его регионом.

Кроме того, ночью вводились ограничения на взлеты и посадки самолетов в аэропортах Саратова, Пензы, Саранска, Ульяновска и Казани. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности гражданских полетов, сообщили в Росавиации.