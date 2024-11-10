Россия ночью атаковала дронами Одессу, Киев и Харьков

В Одессе повреждены жилые дома, магазины, гаражи, машины. Над Киевом силами ПВО сбиты около полутора десятка беспилотников. Уничтожено 62 российских дрона.

Россия в ночь на воскресенье, 10 ноября, атаковала беспилотниками крупные города Украины. В Одессе повреждены жилые дома, магазины, гаражи, машины. В некоторых местах падения БПЛА возникли пожары. По сообщению мэра Одессы Геннадия Труханова, пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь.

Над Киевом украинские силы ПВО сбили около полутора десятка дронов. Воздушная тревога объявлялась дважды.

По Харькову накануне вечером был нанесен удар гибридом ракеты и авиабомбы "Гром-Е1". Она упала на открытой местности, осколки нанесли повреждения жилым домам. В Харьковской областной прокуратуре заявили, что заведено уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны.

Воздушные силы Украины сообщили об уничтожении 62 дронов - рекордного количества российских БПЛА.

Россия ежедневно наносит удары с воздуха по Украине. Минобороны РФ заявляет, что атакует исключительно военные цели. При этом Москва не комментирует сообщения о жертвах среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры Украины в результате ударов.