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РФ не будет информировать Совет Европы о военном положении

Сергей Гуща
1 ч. назад

Путин внес в Госдуму проекты поправок к законам о военном и чрезвычайном положении. Согласно законопроектам, Москва больше не будет уведомлять СЕ о введении и отмене военного или чрезвычайного положения.

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Здание Совета Европы в Страсбурге
Здание Совета Европы в СтрасбургеФото: picture-alliance/dpa/R. Jensen

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проекты поправок к конституционным законам о военном и чрезвычайном положении в России. Проект закона (419786-8) в среду, 9 августа, размещен в базе на сайте нижней палаты российского парламента. Согласно проекту поправок, Россия больше не будет уведомлять Совет Европы (СЕ) о введении чрезвычайного или военного положения, а также об отмене этих мер.

Согласно Европейской конвенции по правам человека, Россия обязана уведомлять генерального секретаря СЕ, поскольку, вводя военное или чрезвычайное положение, РФ отступает от своих обязательств по международным договорам, ограничивая права и свобода граждан.

Днем ранее Путин распорядился назначить замминистра иностранных дел Александр Грушко официальным представителем президента в Госдуме при рассмотрении поправок к этим законам.

Россию исключили из Совета Европы

После начала военного вторжения в Украину в феврале 2022 года комитет министров СЕ принял резолюцию о приостановлении представительства РФ в уставных органах Совета. В марте комитет министров Совета Европы одобрил резолюцию об исключении России из организации, а РФ официально уведомила Генерального секретаря СЕ о намерении покинуть организацию. В феврале 2023 года Госдума РФ единогласно приняла закон о прекращении действия в отношении России устава Совета Европы (СЕ) и еще 21 международного договора с организацией, в том числе конвенции о правах человека.

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