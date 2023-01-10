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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Харькове, 10 января 2023 года
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ХарьковеФото: Xander Heinl/photothek/picture alliance/dpa
КонфликтыУкраина

РФ атаковала Харьков вскоре после прибытия главы МИД ФРГ

Александра Иванова
11 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 11 января.

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На 322-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 11 января (время московское).

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Россия нанесла удары по Харькову спустя всего несколько часов после неанонсированного прибытия в город министра иностранных дел Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock). Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, сейчас в городе слышны взрывы. Местных жителй просят не выходить из укрытий.

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Гарантия того, что Россия потерпит поражение в войне, важна не только для Украины, но и для глобальной демократии и для всех, кто ценит свободу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении к согражданам.

Указав, что Москва собирает сейчас силы для очередной эскалации, он подчеркнул: "Поражение российской агрессии должно оставаться безальтернативным при всех и всем, кого и что Россия будет пытаться бросить в бой".

Зеленский отметил, что после своего визита в Вашингтон в декабре 2022 года он провел около тридцати переговоров с лидерами и представителями государств-партнеров. "Буквально ощущается с каждым днем, как решимость мира преодолеть российскую агрессию становится все сильнее", - заявил он в этой связи.

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