Россия нанесла ракетные удары по нескольким областям Украины

На 336-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 26 января (время московское).

++13.25++

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News ответил на вопрос о возможности его личных переговоров с Владимиром Путиным. "Мне это не интересно. Не интересно встречаться, не интересно говорить. Почему? Потому что у нас была встреча с ним в Нормандском формате, это было перед полномасштабным вторжением. Я видел человека, который говорил одно, а делал другое", - сказал Зеленский.

По словам президент, ему даже непонятно, кто в России принимает решения. "Не могу понять - это его решения или кого-то другого? Так что встречаться, пожимать руки? Не интересно. Говорить? Я вообще не понимаю, кто принимает решения в России. Кто он теперь? После полномасштабного вторжения для меня он никто, никто", - заключил Зеленский.

++13.00++

В Кремле назвали поставки западными странами танков в Украину "прямой вовлеченностью в конфликт". "Из европейских столиц, из Вашингтона постоянно звучат заявления о том, что направление различных систем вооружений, в том числе танков, на Украину ни коим образом не означает вовлеченность этих стран или альянса в боевые действия, которые происходят на Украине. Мы с этим категорически не согласны. В Москве все, что делает и альянс, и упомянутые столицы воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. Мы видим, что она растет", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

++12.30++

"Убийствам нужно положить конец", - заявил во время своего выступления в бундестаге вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck). Украина должна быть способной защитить себя от российской агрессии и закончить войну на своих условиях, подчеркнул он, коснувшись вопроса согласованных в Берлине поставок Киеву основных боевых танков Leopard 2.

++12.00++

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об одном погибшем в результате ракетного удара по столице Украины. "В результате попадания ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе сейчас имеется информация об одном погибшем и двух раненых. Пострадавших госпитализировали медики", - написал Кличко в Telegram.

++11.40++

Поддержка Украины является "единственным способом защитить Европу", уверен президент Латвии Эгилс Левитс. В интервью DW он приветствовал решение канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) направить танки Leopard 2 Киеву, чтобы помочь ему в обороне страны от российского вторжения. "Думаю, что это правильное решение, поскольку безопасность Европы находится под угрозой", - подчеркнул он. Левитс отверг аргументы противников данной военной помощи, считающих, что она может ослабить обороноспособность самой Европы и сделать страны Балтии более уязвимыми, поскольку страны ЕС сейчас отправляют Киеву свою лучшую военную технику. "Лучше мы будем помогать Украине сейчас, чем другим странам позже", - отметил он.

++11.30++

О ракетных ударах по Украине заявил также глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Сообщается об ударах по Днепропетровской, Одесской, Винницкой и Киевской областям. Мэр Киева Виталий Кличко призывает жителей столицы оставаться в укрытиях. Оперативное командование "Юг" в то же время сообщило об активности российской боевой авиации в районе Каспийского моря.

ПВО Украины отражает ракетные удары РФ

++10.35++

Российские войска утром 26 января нанесли несколько ударов по территории Украины. ВСУ сбило несколько российских ракет, сообщил, в частности, глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он призвал не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога . Экстренно отключается энергоснабжение в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях из-за угрозы новых ракетных ударов.

++09.45++

Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что россияне войска в ночь на 26 января атаковали территорию Украину 24 беспилотниками-камикадзе Shahed, однако все БПЛА удалось уничтожить . По словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, по Киеву запустили несколько десятков дронов, жертв и попаданий в результате атаки не было.

++08.45++

Российские войска проводят ограниченные атаки на большей части линии фронта - предположительно, для того, чтобы рассредоточить силы обороняющейся стороны перед началом наступательной операции в Луганской области. Об этом говорится в очередном аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW) .

++07.55++

В оккупированной части Херсонской области российские военнослужащие принудительно выселили из домов жителей села Нечаево, чтобы разместиться там самим, сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС). По его сведениям, нечаевцев депортировали на юг, где они остались без средств к существованию и, чтобы им выплатили 10 тысяч рублей, были вынуждены получить российские паспорта. Кроме того, оккупанты заняли пустые дачи местных жителей. В захваченных помещениях россияне занимаются мародерством, пишет ЦНС.

++07.15++

Власти Канады рассматривают возможность отправить Украине танки Leopard 2, но еще не решили, сколько именно из 112 машин, имеющихся на вооружении, смогут передать, пишет канадское издание Ottawa Citizen со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны. По их словам, Канада надеется предоставить Украине не менее 10 таких танков. В свою очередь канадский премьер-министр Джастин Трюдо не подтвердил решение о передаче, хотя и не исключил, что это произойдет в ближайшее время. "Как вы хорошо знаете, Канада всегда старается сделать все возможное, чтобы помочь Украине. Мы надеемся, что в ближайшие несколько дней у нас будет чем поделиться", - заявил Трюдо журналистам.

++06.15++

В течение минувших суток войска РФ нанесли по территориальным общинам Сумской области, граничащим с Россией, не менее 60 ударов. Как написал в Telegram-канале председатель областной военной администрации Дмитрий Живицкий, Эсманьскую общину обстреливали из самоходных артиллерийских установок, зафиксировано 19 "прилетов". Глуховскую и Знобь-Новгородскую - из минометов, было соответственно 13 и 8 "прилетов". Белопольскую - из артиллерии, зафиксировано 20 "прилетов". Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

Резников: Западные танки послужат для Украины "железным кулаком"

+05.45++

Украина будет использовать полученные ею западные танки как своего рода "железный кулак", чтобы прорвать линии обороны войск РФ и освободить территории, оккупированные Россией. Об этом заявил в интервью американскому телеканалу CNN глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников. Одновременно он сообщил, что приоритетом для Украины являются системы противовоздушной обороны. "Мы должны закрыть наше небо, защитить наше небо. Это приоритет номер один. После этого нам нужно получить больше боевых машин, танков, артиллерийских систем, БПЛА и так далее. У нас есть люди, но нам нужно оружие", - подчеркнул Резников.

+05.15++

Правительство Германии решило передать Киеву немецкие основные боевые танки Leopard 2, поскольку Украину необходимо поддерживать в войне с российской агрессией и "альтернативы в этом вопросе просто нет", заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius). Он подчеркнул, что поставка танков Украине не делает Германию участницей войны. Писториус также сообщил, что намерен быстро восполнить запасы бундесвера после отправки бронетехники в Украину. Уже на следующей неделе планируется провести переговоры с представителями оборонной промышленности Германии. "Мы делаем сейчас все возможное, чтобы обеспечить быстрое пополнение запасов", - заверил министр.

++04.40++

Чехия получила от Европейского Союза первую часть компенсации за военную технику, переданную ею Украине. Размер выплаты Праге из Европейского фонда мира составил 6,5 млн евро, сообщило чешское министерство обороны. "Поддержка Украины - наш стратегический интерес, и мы хотим продолжать ее в сотрудничестве с нашими союзниками", - заявила глава министерства Яна Чернохова. Она отметила, что помощь Украине была одним из приоритетов ее ведомства во время председательства Чехии в Совете ЕС.

В Украине с начала войны пострадали 1206 объектов медицинской инфраструктуры

++03.40++

Россия за 11 месяцев войны разрушила в Украине 171 объект медицинской инфраструктуры, еще 1035 объектов были повреждены, сообщило на своем сайте министерство здравоохранения страны. Российские войска целенаправленно бьют по больницам и амбулаториям, чтобы оставить как можно больше жителей Украины без медицинской помощи, подчеркнули в Минздраве. Чтобы восстановить разрушенную и поврежденную инфраструктуру здравоохранения до предвоенного состояния государству необходимо, по предварительным оценкам, около 1 млрд долларов.

++02.40++

В Днепропетровской области в результате удара с воздуха повреждено промышленное предприятие, сообщил в Telegram-канале председатель областного совета Николай Лукашук. По его данным, жертв нет. Других подробностей о последствиях удара Лукашук не привел. Ранее он же предупредил жителей области о появлении беспилотников и угрозе воздушной атаки: "Днепропетровщина, в воздушном пространстве области еще есть "Шахеды". Но надеемся, что скоро их здесь не будет".

++02.00++

Власти Киевской и Днепропетровской областей предупредили жителей этих регионов об угрозе воздушной атаки. В воздушном пространстве Днепропетровщины, в частности, зафиксированы беспилотники иранского производства, сообщил в Telegram-канале председатель областного совета Николай Лукашук.

Швеция может поставить Украине свои танки Stridsvagn 122

++01.30++

Швеция может поставить Украине свои основные боевые танки Stridsvagn 122, которые являются модификацией немецких Leopard 2А5. "Идет подготовка к передаче танков, но не исключено, что это может произойти позже", - процитировала газета Svenska Dagbladet министра обороны страны Пола Йонсона. На вооружении Швеции находится около 120 танков Stridsvagn 122.

++01.00++

Власти Португалии намерены в ближайшие дни принять решение о поставках танков Leopard 2 в Украину. Об этом сообщает новостное агентство Lusa со ссылкой на министра обороны Элену Каррейрас.

В Минобороны страны собираются выяснить, как передача бронетехники повлияет на обороноспособность португальской армии, однако "нет никаких сомнений", что Португалия "поможет Украине расширить ее возможности в плане танков", заверила министр. О каком количестве боевых машин идет речь, она не уточнила. Ранее газета Correio da Manhã писала о возможной передаче Киеву четырех танков Leopard 2A6. Всего на вооружении Португалии числятся 37 таких танков.

СМИ сообщили о новых ударах России по Украине

++00.35++

О сильных взрывах в Днепре, Херсоне, а также в Харьковской и Запорожской областях сообщают местные Telegram-каналы. Воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины и в аннексированном Крыму.

Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким предупредил о российской атаке дронами, сообщив о вылете трех групп беспилотников иранского производства.

++00.05++

Создание танковой коалиции для защиты Украины - историческое достижение, заявил в вечернем видеообращении к согражданам Владимир Зеленский. Он поблагодарил союзников за это решение, подчеркнув, что главное теперь - количество бронетехники, скорость ее поставок и темпы обучения украинских военных.

"Мы должны сформировать такой танковый кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется. Мы можем это сделать. Вместе - так же, как мы принимаем решение сегодня", - подчеркнул украинский президент. Он добавил, что Украине, помимо танков, необходимы дальнобойные ракеты и боевые самолеты.

Об этом Владимир Зеленский заявил ранее в разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. "Мы должны открыть поставки дальнобойных ракет для Украины, расширить наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины", - сказал он. Чем больше поддержки украинские бойцы получат на фронте, "тем быстрее закончится агрессия России и тем надежнее гарантии безопасности для Украины и всех наших партнеров после войны", отметил Зеленский.

Хроника событий 25 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 25 января 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: