Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами

Киев и другие украинские регионы подверглись массированной воздушной атаке РФ. В результате ударов беспилотниками и ракетами есть погибшие и раненые

Российские войска утром в воскресенье, 17 ноября, начали ракетный обстрел сразу нескольких регионов Украины. Воздушные силы ВСУ сообщили о пуске крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс в районе 06:00 по киевскому времени. Из акватории Черного моря были запущены крылатые ракеты "Калибр". Были зафиксированы также пуски гиперзвуковых ракет "Кинжал" с самолетов МиГ-31.

Кроме того, ночью несколько украинских областей подверглись атаке ударных беспилотников. Власти сообщали о взрывах в Запорожье, Николаеве, Харькове и Киеве. Взрывы были слышны также в Одессе, Днепре, Кривом Роге и в Черкасской области.

В Николаеве из-за удара дрона погибли две женщины

В Николаеве в результате удара беспилотника по жилому дому погибли два человека, еще четверо взрослых и двое детей получили ранения, написал глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

Мэр Киева Владимир Кличко сообщил, что в Печерском районе загорелся жилой дом, в который попал обломок сбитого беспилотника. Пострадала женщина, она находится в больнице.

Минэнерго Украины: Целью атаки стали объекты генерации

По словам министра энергетики Германа Галущенко, целью массированной атаки РФ стали энергообъекты по всей Украине, оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии. В частности, отключения уже задействованы в Киеве, Одессе, Ивано-Франковске, Днепропетровской, Черкасской, Хмельницкой и Донецкой областях, сообщают местные власти.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал атаку по энергетической инфраструктуре одной из крупнейшей с начала полномасштабной войны. "Это истинный ответ военного преступника Путина всем, кто недавно звонил ему и приезжал к нему. Нам нужен мир, которого можно достичь силой, а не увещеваниями", - написал он в соцсети Х.

Зеленский: РФ выпустила по Украине около 120 ракет и 90 дронов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для атаки на Украину российские войска использовали около 120 ракет и 90 беспилотников. Силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей. Как отметил глава государства, применялись дроны разных типов, в том числе БПЛА Shahed, а также крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты "Цирконы", "Искандеры" и "Кинжалы".

Вслед за Галущенко Зеленский назвал целью атаки энергетическую инфраструктуру по всей Украине. "К сожалению, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков", - написал он в Telegram, добавив, что для ликвидации последствий и восстановления привлечены все необходимые силы.

Польша подняла боевую авиацию из-за атаки РФ по Украине

На фоне атаки России территории Украины ракетами и беспилотниками военное командование соседней Польши подняло в воздух истребители.

"В соответствии с действующими процедурами, Оперативный командующий Группы вооруженных сил активизировал все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, подняты на дежурство очередные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности", - говорится в сообщении Оперативного командования польской армии в Х.