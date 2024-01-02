Россия нанесла по Украине массированный удар ракетами и БПЛА

Воздушные силы ВСУ отчитались об уничтожении всех выпущенных Россией беспилотников. В Киеве ракета попала в многоквартирный дом. Власти сообщают о десятках пострадавших в Киеве и Харькове.

Российские войска в ночь на вторник, 2 января, нанесли новый массированный удар по Украине с применением ракет и дронов. Вечером и в течение ночи российские военные выпустили 35 ударных беспилотников "Шахед-136/131", заявили в Воздушных силах ВСУ, добавив, что все они были сбиты.

Войска РФ также нанесли несколько ракетных ударов с бомбардировщиков Ту-95МС и истребителей МиГ-31К (носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал"). В Воздушных силах Украины заявили, что войска РФ запустили "Кинжалы" в направлении Киева. По всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Удары по Киеву

В Киеве обломок БПЛА упал на открытой местности в Деснянском районе, произошел пожар в супермаркете, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В Соломенском районе в результате ракетной атаки произошло возгорание в двух многоэтажных жилых домах, сообщил глава военной городской администрации Сергей Попко. По его словам, в Печерском районе обломки ракеты упали на крышу девятиэтажного жилого дома и на еще один многоквартирный дом. В Голосеевском районе обломки упали на открытой территории в парке, в Оболонском районе - на нежилую застройку.

В Подольском районе повреждены газопровод, объект гражданской инфраструктуры, водопровод. Там же произошли пожары в складском здании на площади две тысячи квадратных метров, на территории рынка и в жилом доме. В Оболонском районе обломки упали на территорию склада. Кличко сообщил, что в Святошинском районе есть попадание в объект социальной инфраструктуры. Украинские СМИ сообщают, что произошел пожар в автосалоне Tesla.

Не менее 16 человек пострадали в одном из домов в Соломенском районе Киева, большинство из них госпитализированы. В некоторых районах Киева возникли проблемы с водоснабжением. В Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах частично пропало электричество. Нет света в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.

Удары по Харькову

Около 7.30 утра российские войска нанесли удары по центру Харькова, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. В Шевченковском районе зафиксировано четыре попадания. Одна ракета упала возле жилого дома, госпитализирована 91-летняя женщина. Повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, возникли пожары. По последним данным, в Харькове в результате ракетного удара погиб один человек, еще 22 - ранены.

Взрывы прогремели также в Кропивницком в Кировоградской области, сообщил телеканал "Суспильне". Еще одино взрыв прозвучал в Сумах, что стало его причиной, пока неизвестно.

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