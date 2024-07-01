Россия нанесла новый ракетный удар по Днепру

В жилом квартале Днепра пострадали частные дома и многоэтажки, ранены семь человек. В Украинске Донецкой области в результате обстрела РФ погибли две женщины. Тем временем Белгород остался без электричества.

Российские силы в очередной раз обстреляли Днепр с применением баллистических ракет. В результате атаки ночью на понедельник, 1 июля, пострадали семь человек, в том числе 15-летний подросток, сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Среди прочего в одном из жилых районов Днепра поврежден магазин, разбиты крыши и окна в частных домах и многоэтажках, добавил он.

Кроме того, россияне той же ночью атаковали из артиллерии и ударными дронами Никопольский район. В Никополе, а также Марганецкой и Мировской общине повреждены пять частных домов, хозяйственная постройка, линии электропередач и газопровод. Кроме того, загорелось засеянное пшеницей поле, уничтожены 2га посадок. Утром 1 июля был вновь обстрелян Никополь и Покровская община, указал далее Лысак.

В результате обстрела РФ в Украинске погибли два человека

Между тем в Донецкой области российские войска, продолжающие войну против соседней страны, атаковали город Украинск, в результате погибли две женщины 65 и 70 лет, ранены еще восемь человек. Повреждены 10 многоэтажек и административные здания, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

В свою очередь министерство энергетики Украины сообщило о новых отключениях электроэнергии из-за обстрелов в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской областях. В целом без электроснабжения в результате российских ударов остаются абоненты в семи украинских регионов, указала компания в Telegram.

Белгородская область осталась без электричества

Тем временем без электричества также осталась граничащая с Украиной Белгородская область РФ, пишет издание Astra со ссылкой на местных жителей. В компании "Белгородэнерго" заявили, что энергоснабжение в Белгороде и некоторых районах области прервано в связи "с технологическим нарушением, вызванным внешним воздействием на энергообъект". Губернатор региона Вячеслав Гладков пообещал использовать мобильные громкоговорители для предупреждения о ракетной опасности.

Telegram-каналMash в свою очередь пишет, что электричество не поставляется на 90% территории Белгородской области, в том числе во всем Белгороде, Старом Осколе и Волоконовке. По данным канала, это связано с одновременной атакой украинских беспилотников и взрывами нескольких СВУ на подстанциях. Кроме того, отключения коснулись Воронежской области, где света нет в четырех районах - Лискинском, Острогожском, Кантемировском и Каменском.

Минобороны РФ: уничтожены 36 дронов

Утром 1 июля Минобороны РФ написало об уничтожении 36 ударных дронов над территориями трех регионов прошедшей ночью. "Дежурными средствами ПВО уничтожено и подавлено 18 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожено 9 БПЛА над территорией Курской области и 9 БПЛА - над территорией Белгородской области", - утверждает российское ведомство.

Столько же беспилотников, по данным российского Минобороны, было сбито над приграничными регионами и предыдущей ночью, а в ночь на 29 июня в результате атаки БПЛА погибли пять человек в Курской области.