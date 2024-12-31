Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине

Российские войска утром во вторник, 31 декабря, в канун Нового года, нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Из-за угрозы применения авиационых и баллистических ракет по всей стране объявили тревогу. По данным мониторинговых порталов, в небо поднялись не менее шести российских самолетов ТУ-22М3, выпустивших по Украине ракеты Х-22. Также замечен взлетевший с аэродрома Саваслейка истребитель МиГ-31К, который мог выпустить ракету "Кинжал".

Ракетная опасность в Киеве и регионах

Киевская областная военная администрация сообщила о ракетной атаке на столицу, над городом работает ПВО. Мэр Виталий Кличко написал об "угрозе баллистики". Городские военные власти сообщили, что обломки одной из ракет упали на кровлю частного здания в Дарницком районе. Пострадавших и разрушений нет.

Воздушные силы ВСУ сообщают о ракетах и беспилотниках в Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской областях.

По предварительным данным, в городе Шостка Сумской области в результате российской атаки повреждены 12 многоэтажных жилых домов, два образовательных учреждения, разрушены отдельные объекты инфраструктуры.

Россия наносила удар по Украине в первый день Рождества

Неделей ранее, в первый день празднуемого в Украине 25 декабря Рождества, российские войска также нанесли по украинским городам ‎массированный удар, выпустив более 70 баллистических ракет и 100 ударных дронов. Целями этой атаки были украинские энергообъекты.