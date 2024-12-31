  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
КонфликтыУкраина

Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине

Николай Линке
31 декабря 2024 г.

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Над Киевом работает ПВО.

https://p.dw.com/p/4ohTI
Российские самолеты Ту-22М и Ту-160
Российские самолеты Ту-22М и Ту-160Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/picture alliance

Российские войска утром во вторник, 31 декабря, в канун Нового года, нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Из-за угрозы применения авиационых и баллистических ракет по всей стране объявили тревогу. По данным мониторинговых порталов, в небо поднялись не менее шести российских самолетов ТУ-22М3, выпустивших по Украине ракеты Х-22. Также замечен взлетевший с аэродрома Саваслейка истребитель МиГ-31К, который мог выпустить ракету "Кинжал".

Ракетная опасность в Киеве и регионах

Киевская областная военная администрация сообщила о ракетной атаке на столицу, над городом работает ПВО. Мэр Виталий Кличко написал об "угрозе баллистики". Городские военные власти сообщили, что обломки одной из ракет упали на кровлю частного здания в Дарницком районе. Пострадавших и разрушений нет.

Воздушные силы ВСУ сообщают о ракетах и беспилотниках в Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской областях.

По предварительным данным, в городе Шостка Сумской области в результате российской атаки повреждены 12 многоэтажных жилых домов, два образовательных учреждения, разрушены отдельные объекты инфраструктуры.

Россия наносила удар по Украине в первый день Рождества

Неделей ранее, в первый день празднуемого в Украине 25 декабря Рождества,  российские войска также нанесли по украинским городам ‎массированный удар, выпустив более 70 баллистических ракет и 100 ударных дронов. Целями этой атаки были украинские энергообъекты.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Флаги Европейского Союза и Украины на акции солидарности с Киевом у Бранденбургских ворот в Берлине

Тысяча дней войны России против Украины

Тысяча дней войны России против Украины

Украина отражает российскую агрессию более двух с половиной лет. Основные моменты этой тысячи дней - в фотогалерее DW.
Конфликты19 ноября 2024 г.17 фото
external

Как живут жители Сумщины под постоянными обстрелами?

Как живут жители Сумщины под постоянными обстрелами?

На северо-востоке Украины живут под постоянными обстрелами. В последние месяцы частота ударов увеличилась. Корреспондентка DW отправилась в Сумы и Краснополье, чтобы узнать, как местные выживают при регулярных атаках.
Политика30 декабря 2024 г.02:44 мин.
Новогодняя елка возле собора святой Софии в Киеве

Украинцы о 2025-м: надежда на мир, но не любой ценой

Украинцы о 2025-м: надежда на мир, но не любой ценой

С каким настроением ждут 2025 год в Украине, которая уже третий год отражает российскую агрессию? Что думают украинцы о возможных мирных переговорах с Россией, верят ли в победу Украины в этой войне?
Конфликты22 декабря 2024 г.
Показать еще