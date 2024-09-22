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Россия может сорвать принятие плана реформы ООН

Ольга Лебедева
22 сентября 2024 г.

По данным dpa, Россия вопреки плану может потребовать голосования по Пакту во имя будущего, который намерены утвердить участники саммита в Нью-Йорке.

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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-ЙоркеФото: Eduardo Munoz/AP/picture alliance

Россия может помешать утверждению Пакта во имя будущего на саммите ООН в Нью-Йорке. За несколько часов до церемонии принятия документа несколько стран-участниц встречи готовятся к тому, что РФ может потребовать провести голосование по разработанному документу, хотя его планируется утвердить без голосования всех 193 стран, сообщает в воскресенье, 22 сентября, агентство dpa со ссылкой на дипломатов.

Пока неясно, идет ли речь лишь о пустых угрозах, отмечает агентство. Оно указывает, что в ООН Россия известна своими процедурными маневрами, которые оставляют другие страны в неведении относительно ее намерений. Несмотря на угрозы заблокировать принятие пакта, дипломаты рассчитывают, что РФ поддержит принятие компромиссного варианта документа, достигнутого с большим трудом, пишет далее dpa.

Саммит будущего в Нью-Йорке

Саммит будущего в Нью-Йорке пройдет 22-23 сентября. На нем предполагается принять меры, способные сделать ООН более эффективной, и реформировать ее созданные много десятилетий назад институты, включая Совет Безопасности ООН.

Ключевым документом при этом является Пакт во имя будущего, разработанный при посредничестве Германии и Намибии. Он включает в себя темы устойчивого развития, международной безопасности, сотрудничества в области науки, технологий и инноваций, проблем молодежи и будущих поколений, а также тансформации глобального управления.

Ранее к реформам ООН призвал генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. По его мнению, это необходимо, чтобы сообщество государств имело больше возможностей действовать перед лицом многочисленных кризисов и войн, а также чтобы добиться большей справедливости в мире. Требования о необходимости реформы ООН и, в частности, отмены права вето в Совете Безопасности, усилились на фоне войны России, являющейся постоянным членом СБ, против Украины.

 

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