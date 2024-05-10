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РФ использует на войне выпускаемые в Украине системы связи

Сергей Ромашенко
10 мая 2024 г.

Производимые в Украине системы спутниковой интернет-связи Gilat SkyEdge импортируются в РФ, а оттуда попадают на фронт. Системы Gilat для израильской корпорации Gilat Satellite Networks (GSN) производятся в Ужгороде.

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Российский солдат в Украине
Российский солдат в УкраинеФото: Alexander Reka/ITAR-TASS/IMAGO

Россия использует на войне против Украины системы связи, которые производятся в самой Украине. Выпускаемые в этой стране системы спутниковой интернет-связи Gilat SkyEdge импортируются в Россию, а оттуда попадают на фронт, где их используют российские военные, сообщил в пятницу, 10 мая, телеканал "Настоящее время" со ссылкой на расследование проекта "Слідство.Інфо".

Как выяснили расследователи, спутниковые системы Gilat для израильской корпорации Gilat Satellite Networks (GSN) производятся в Ужгороде на мощностях завода американской аутсорсинговой компании Jabil Circuit. В публикации отмечается, что эти системы израильская корпорация поставляла и в РФ, и во многие другие страны.

Помощь России в развитии спутниковой связи

С начала 2000-х GSN помогала России развивать сеть спутниковой связи как для частных нужд, так и для государственного сектора. Gilat является партнером крупнейших в РФ операторов спутниковой связи - дочерней компании "Ростелекома" РТКОММ и дочернего бизнеса "Газпрома" - компании "Газпром Космические Системы".

После российского вооруженного вторжения в Украину в феврале 2022 года GSN, как утверждают расследователи, не закрыла российский бизнес и продолжает поставлять в Россию спутниковые системы связи через дочернюю компанию "Гилат Сателлайт Нетворкс (Евразия)". Системы спутниковой связи Gilat продают дилеры по всей России. В примечаниях к описанию системы часто указывается, что изделие может быть использовано для военных нужд, отмечает "Слідство.Інфо".

Исходя из данных таможенных деклараций, на которые ссылаются расследователи, все системы украинского производства отправлялись в Россию через Израиль и Турцию. Украинский производитель систем Gilat, уточняют журналисты, о таких поставках своего израильского заказчика ничего не знает.

Спутниковые системы не находятся под санкциями

"Слідство.Інфо" отмечает, что поставляемые в Россию спутниковые системы связи, не подпадают под западные санкции как товары двойного назначения.

Администрация США разрешает компаниям из этой сферы работать в России, поскольку речь идет о доступе гражданского населения к спутниковой связи как элемента защиты свободы слова и информации.

 

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