РФ исключит "Талибан" из списка террористических организаций

Решение исключить "Талибан" из списка террористов уже принято в Москве на высшем уровне, осталось лишь выполнить формальности. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

Россия исключит движение "Талибан" из списка террористических организаций. Решение об этом уже принято на высшем уровне, осталось лишь выполнить формальности, сообщило в пятницу, 4 октября, агентство ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова.

"МИД совместно с ФСБ и целым рядом других российских ведомств завершает правовую работу над процессом исключения движения "Талибан" из террористического списка РФ. Дело не в желании, принципиальное решение по этому вопросу высшим руководством России принято. Но все процессы необходимо делать в рамках российского правового поля", - цитирует агентство слова Кабулова.

Сотрудничество Москвы с талибами

В апреле в министерстве иностранных дел России сообщили, что работают над тем, чтобы снять с "Талибана" статус террористической организации, запрещенной в РФ. В декабре это движение исключили из списка запрещенных в стране организаций власти Казахстана.

Наличие статуса террористической организации не мешает Москве сотрудничать с талибами. Посольство РФ в Кабуле продолжило работу после того, как в 2021 году "Талибан" вернулся к власти в Афганистане. Представители этого движения регулярно бывают с визитами в России.

В мае в Москве была арестована журналистка Надежда Кеворкова по делу об оправдании терроризма. Один из эпизодов, по которым ее обвиняют, связан с оправданием деятельности "Талибана".