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ПолитикаРоссия

РФ исключит "Талибан" из списка террористических организаций

Сергей Ромашенко
4 октября 2024 г.

Решение исключить "Талибан" из списка террористов уже принято в Москве на высшем уровне, осталось лишь выполнить формальности. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

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Вооруженные талибы в районе Герата
Талибы в районе Герата, фото из архиваФото: picture-alliance/AP Photo/A. Khan

Россия исключит движение "Талибан" из списка террористических организаций. Решение об этом уже принято на высшем уровне, осталось лишь выполнить формальности, сообщило в пятницу, 4 октября, агентство ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова.

"МИД совместно с ФСБ и целым рядом других российских ведомств завершает правовую работу над процессом исключения движения "Талибан" из террористического списка РФ. Дело не в желании, принципиальное решение по этому вопросу высшим руководством России принято. Но все процессы необходимо делать в рамках российского правового поля", - цитирует агентство слова Кабулова.

Сотрудничество Москвы с талибами

В апреле в министерстве иностранных дел России сообщили, что работают над тем, чтобы снять с "Талибана" статус террористической организации, запрещенной в РФ. В декабре это движение исключили из списка запрещенных в стране организаций власти Казахстана.

Наличие статуса террористической организации не мешает Москве сотрудничать с талибами. Посольство РФ в Кабуле продолжило работу после того, как в 2021 году "Талибан" вернулся к власти в Афганистане. Представители этого движения регулярно бывают с визитами в России.

В мае в Москве была арестована журналистка Надежда Кеворкова по делу об оправдании терроризма. Один из эпизодов, по которым ее обвиняют, связан с оправданием деятельности "Талибана".

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