Россия и Украина обменялись ракетными ударами

Российские войска в ночь на воскресенье, 31 марта, атаковали Украину с помощью беспилотников и ракет, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, украинская ПВО уничтожила 18 воздушных целей: девять крылатых ракет и девять БПЛА.

По данным местных властей, в Одесской области из-за падения обломков сбитого беспилотника произошел пожар на объекте энергетики. На время электроэнергия там пропала у 170 тысяч домохозяйств. Дронами была атакована также Херсонская область Украины, обошлось без пострадавших. Во Львовской области удар был нанесен по объекту критической инфраструктуры, заявил глава региональной администрации Максим Козицкий. В результате атаки там было разрушено административное здание, погиб один человек. В Ровенской области повреждена электроопора.

О сбитии 10 украинских снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью утром в воскресенье, 31 марта, сообщило российское Минобороны. По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, пострадала мирная жительница от пожара, который произошел в ее доме в результате обстрела.

Россия и Украина интенсифицировали удары по территории друг друга

По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, с начала года ВСУ повредили в городе около четырех тысяч зданий. Кроме того, в субботу, 30 марта, Вячеслав Гладков принял решение перевести часть школ региона на дистанционное обучение до конца учебного года. В середине марта местные власти заявили, что приняли решение вывезти из области порядка 9 тысяч детей.

Российская армия, в свою очередь, усилила обстрелы украинской территории. Под удар все чаще попадают объекты энергетики. Так, 22 марта под обстрел попала Днепропетровская ГЭС, а всего через неделю - Каневская и Днестровская ГЭС. В результате атак перебои с электроэнергией наблюдаются во многих регионах Украины.

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